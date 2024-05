Viertelfinale in der BBL Bayern-Basketballer schlagen zurück, Ulm demontiert Würzburg Stand: 20.05.2024 21:47 Uhr

Nach der überraschenden Niederlage zum Auftakt der Viertelfinal-Playoffs in der BBL hat Bayern München in Spiel zwei gegen Ludwigsburg zurückgeschlagen. Die Münchener gewannen am Montag (20.05.2024) im heimischen Dome mit 83:67 (43:33) und stellten die Best-of-five-Serie auf 1:1. Noch deutlicher machte es Titelverteidiger Ulm gegen Würzburg und gewann mit fast 40 Punkten Unterschied.

Vorrundensieger München revanchierte sich mit dem deutlichen Erfolg für die überraschende 98:102-Niederlage am Freitag. Spiel drei findet am Mittwoch (ab 18.30 Uhr im Livecenter von sportschau.de) in Ludwigsburg statt.

Bester Werfer der Münchener war Carsen Edwards mit 21 Punkten vor den Ex-NBA-Profis Isaac Bonga (18) und Serge Ibaka (15). Ludwigsburg, das eine schwache Trefferquote von 34,5 Prozent verzeichnete, hatte in Silas Melson (20 Punkte) seinen erfolgreichsten Scorer.

Ulm feiert Kantersieg gegen Würzburg

Auch Titelverteidiger Ulm konnte seine Serie gegen Würzburg zum 1:1 ausgleichen. Beim 100:64 (50:39) erteilten die Ulmer den Gästen eine Lektion. Nach ausgeglichenem ersten Viertel, in dem die Baskets zunächst sogar führten, setzten sich die Gastgeber im zweiten Abschnitt ab - auch weil Würzburg ohne seinen verletzten Hauptrunden-MVP Otis Livingston II Schwächen in der Defensive und beim Abschluss zeigte.

Pacome Dadiet (r.) feierte mit Ulm einen deutlichen Erfolg.

Nach einem 26:11 für den Meister im dritten Durchgang war die Partie entschieden. Trainer Saso Filipovksi versuchte in den Auszeiten, die Würzburg Baskets noch einmal auf Kurs zu bringen. Aber an diesem Tag war für sein Team nichts zu holen.

L.J. Figueroa kam für Ulm als erfolgreichster Werfer auf 21 Zähler, Isaiah Washington und Zachery Seljaas steuerten für Würzburg je 14 Punkte bei. Am Mittwoch treffen sich die Teams in Würzburg zum dritten Spiel (ab 20.30 Uhr im Livecenter von sportschau.de)