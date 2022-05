Basketballstar Griner - Geisel im Schachspiel

Inzwischen hat aber auch die US-Regierung den Ton verschärft: Das US-Außenministerum sprach in einer Mitteilung nun erstmals davon, dass Griner "von der russischen Föderation zu Unrecht inhaftiert" worden sei - und rückte ihren Status damit in die Nähe einer politischen Gefangenen. Die US-Regierung werde weiter alle Anstrengungen unternehmen und Griner die notwendige Unterstützung anbieten, hieß es in der Mitteilung aus dem State Department. Über mögliche neue Erkenntnisse, die die Regierung zu ihrer Strategieänderung bewegt haben könnte, wurde nichts bekannt.

Sonderbotschafter im Fall Griner eingesetzt

In US-Medien wird die offizielle Erklärung aus Washington so interpretiert, dass die Regierung nicht länger darauf warten möchte, dass die Anklage gegen Griner in Russland vor Gericht kommt. Sondern stattdessen nun direkt mit Moskau über eine Freigabe und Rückkehr der Spielerin in die USA verhandeln wird.

Nach einem Bericht von ESPN hat das State Department eine Kommission aus Experten eingesetzt, die sich sonst mit Geiselnahmen von US-Bürgern im Ausland befassen. Beauftragt mit den konkreten Verhandlungen im Fall Griner wurde Bill Richardson, ein ehemaliger UN-Botschafter und erfahrener Diplomat. Richardson hatte vor kurzem als Unterhändler die Freilassung eines US-Marines erreicht, der drei Jahre lang in Russland inhaftiert war, ebenfalls wegen umstrittener Anschuldigungen.

Die WNBA nannte die verstärkten diplomatischen Bemühungen um eine Freilassung Griners "eine positive Entwicklung". Man arbeite weiter eng mit der Regierung zusammen, um die Spielerin "sicher und so bald wie möglich nach Hause zu holen", hieß es in der Mitteilung.

Deutlich höhere Gehälter in Russland - WNBA unter Zugzwang

Griners Fall hat aber einmal mehr auch das Gehaltsgefüge der US-Profiliga in den Fokus gerückt: Das Maximalgehalt wurde zwar angehoben, auf 230.000 Dollar. Top-Stars wie Griner, zweifache Olympiasiegerin, können im Ausland aber nach wie vor deutlich mehr verdienen, bei russischen Topklubs wie Jekaterinburg sogar angeblich mehr als eine Million Dollar.

Dass sie dabei auch Gefahr laufen, zwischen die politischen Fronten zu geraten, bringt nun auch die WNBA unter Zugzwang: Die Liga hat bereits angekündigt, die Auslands-Engagements von Spielerinnen künftig stärker einschränken zu wollen. Und zugleich Bereitschaft signalisiert, die Gehälter anzuheben, um ein Auslandsengagement für die Spielerinnen weniger lukrativ erscheinen zu lassen.

Solidaritätsbekundungen für Griner in den WNBA-Arenen

Zum Saisonstart überwiegt innerhalb der US-Profiliga die Sorge um eine der besten Spielerinnen, nicht nur in Phoenix: In allen Arenen wird ihre Rückennummer 42 auf dem Spielfeld eingraviert sein, zusammen mit ihren Initialien "BG", aus Solidarität mit der inhaftierten Griner.