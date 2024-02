Finale im BBL-Pokal Alles zum Top Four in München Stand: 16.02.2024 14:23 Uhr

Die Basketballer des FC Bayern gehen als Gastbeber und Favorit ins Finalturnier um den BBL-Pokal. Im Endspiel könnte der ewige Widersacher Alba Berlin warten - alle wichtigen Infos zum Top Four in München.

Top Four im Pokal - Modus, Spiele, Livestreams

Die vier Finalisten haben sich in drei K.o-Runden durchgesetzt - und spielen im Finalturnier in München den Pokalsieger aus.

Im ersten Halbfinale am Samstag (17.02.2024) um 14 Uhr trifft Gastgeber und Titelverteidiger FC Bayern München auf die Bamberg Baskets. Im Anschluss (17.30 Uhr) spielt Alba Berlin im zweiten Halbfinale gegen Ratiopharm Ulm.

Die jeweiligen Sieger bestreiten dann das Pokal-Endspiel am Sonntag (18.02.2024) um 14 Uhr.

Der Bayerische Rundfunk überträgt das Halbfinale zwischen München und Bamberg sowie das Endspiel am Sonntag live im TV und als Livestream.

Die Favoriten - Finale Bayern gegen Alba vorprogrammiert?

Der FC Bayern hat Heimrecht - und geht zudem als frischgebackener Tabellenführer der Bundesliga ins Pokalturnier. Mit ihrem Star-Kader, darunter die drei Weltmeister Isaac Bonga, Niels Giffey und Andi Obst, galten die Bayern schon vor dem Saisonstart als Top-Favorit. Dies gilt auch für den ersten Titel der Saison, den BBL- Pokal.

Bamberg hat den Pokal schon sechsmal gewonnen, ist aber nur noch ein Schatten einstiger Größe. Die Bamberger hinken als Zwölfter auch in der Liga hinterher, zuletzt musste Trainer Oren Amiel gehen. Gegen den Titelverteidiger aus München, der zudem Heimvorteil hat, ist Bamberg klarer Außenseiter.

Knapper ist die Konstellation im zweiten Halbfinale. Der Meister aus Ulm durchbrach in der Vorsaison die Dauerherrschaft von Berlin und München. Trotz des Abgangs einiger Schlüsselspieler mischen die Ulmer auch in dieser Saison wieder oben mit - und hoffen im Pokal auf den nächsten Coup.

Für Alba Berlin spricht die größere Erfahrung, die Berliner sind mit elf Titeln Rekord-Pokalsieger, gewannen den Cup zuletzt 2022 und auch 2020, beim Finalturnier in München. Nach einer schwierigen ersten Saisonphase sind die Berliner zuletzt besser in Schwung gekommen - auch Weltmeister und Anführer Johannes Thiemann ist nach seiner Verletzung zurück im Team.

Herbert, Pesic, Geschwindner - großer Star-Auflauf beim Top Four

Die Basketball-Bundesliga setzt bei der Vermarktung des Final-Wochenendes auch auf die Nachwirkungen des WM-Triumphs. Unter der Headline "Celebrating German Basketball" steigt schon zum Auftakt am Freitagabend eine Gala-Veranstaltung. Neben Weltmeister-Coach Gordon Herbert sind auch Svetislav Pesic, Henrik Dettmann und Dirk Bauermann eingeladen - die weiteren Bundestrainer, die mit dem Nationalteam eine Medaille errungen haben. Außerdem viel deutsche Basketball-Prominenz wie Nowitzki-Entdecker Holger Geschwindner oder die Europameister von 1993. Im Rahmen eines Charity-Events werden unter anderem die Schuhe von Andi Obst versteigert, die er beim bereits legendären WM-Halbfinalsieg gegen die USA trug.

Pokal Top Four - die Suche nach dem besten Format

Die Euphorie um die jüngsten Erfolge des Nationalteams soll nach dem Wunsch der BBL auch dem Finalturnier im Pokal neuen Glanz geben. Mehrfach wurde in der Vergangenheit mit dem Format experimentiert, in der aktuellen Saison waren erstmals wieder Zweitliga-Klubs zugelassen.

Nach wie vor kämpft das Top Four mit dem Problem, dass es zu einem etwas ungünstigen Zeitpunkt, im Februar ausgetragen wird - und damit mitten in der Saison. Ein späterer Termin im Frühjahr scheiterte bislang vor allem am dicht getakteten Spielkalender. Ebenso wie der immer wieder geäußerte Wunsch, das Top Four an einem festen, möglichst neutralen Ort auszutragen - so wie es die Handballer mit ihrem Pokalfinale in Köln erfolgreich praktizieren. Auch andere Gedankenspiele, etwa das Finalturnier im Männer- und Frauen-Pokal gemeinsam an einem Wochenende zu vermarkten, warten noch auf die Umsetzung.