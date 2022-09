Deutsche Basketballer im EM-Halbfinale Spanien, der Weltmeister im Umbruch Stand: 14.09.2022 12:31 Uhr

Die deutschen Basketballer bekommen es im EM-Halbfinale mit Spanien zu tun. Der Weltmeister steckt im Umbruch, hat aber einen Trainerfuchs auf der Bank, immer noch reichlich Erfahrung und jede Menge Selbstbewusstsein.

Fragte man vor dem Start der Basketball-Europameisterschaft Experten nach dem Topfavoriten, dann fiel nur selten der Name Spanien. Zwar sind die Iberer der aktuelle Weltmeister, doch sie stecken im Umbruch.

Nach dem Titelgewinn 2019 erklärten Superstars wie Pau Gasol, Marc Gasol und Sergio Llull ihren Abschied aus der Nationalmannschaft. Es war das endgültige Ende der "goldenen Generation" und ein enormer Verlust an Qualität auf dem Parkett und Tiefe im Kader. Zudem ist Spielgestalter Ricky Rubio verletzt.

Brüder Hernangomez die neuen Stars

Und dennoch hat es das Team des italienischen Coaches Sergio Scariolo bis ins Halbfinale geschafft. Die neuen Stars und Anführer sind die Brüder Willy und Juan Hernangomez. Willy steht in der US-Profiliga NBA bei den New Orleans Pelicans unter Vertrag, Juan läuft für die Utah Jazz auf. Usman Garuba verdient sein Geld bei den Houston Rockets. Kapitän Rudy Fernandez spielt bei Real Madrid. Überhaupt ist der Großteil des Kaders in der heimischen Liga ACB aktiv.

Schröder hat Respekt

Deshalb hat Deutschlands Star Dennis Schröder auch großen Respekt. Die Brüder Hernangomez kenne er aus der NBA, mit Garuba habe er in Houston zusammengespielt, sagt der Spielmacher: "Die sind physisch, ein gutes Team. Die haben viele gute Rollenspieler, die auch wirklich 20 Punkte auflegen können." Spanien ist in der Tat schwer auszurechnen. Beim Sieg gegen Bulgarien beispielsweise punkteten sieben Spieler zweistellig.

Pleite gegen Belgien

Ansonsten lief es nicht immer rund. Zwar gewann "La Roja" die Vorrunden-Gruppe A, musste dabei aber eine überraschende Niederlage gegen Belgien hinnehmen. Im Achtelfinale musste Spanien dann gegen Litauen in die Verlängerung und wurde im Viertelfinale auch gegen Finnland reichlich gefordert.

Hochdekoriert

Doch Spanien tritt zum Halbfinale mit dem Bewusstsein an, eben Spanien zu sein. Seit 2007 hat das Team immer eine EM-Medaille geholt, es gab dreimal Gold (2009, 2011, 2015), einmal Silber und zweimal Bronze.

Den WM-Titel holten die Spanier nicht nur 2019, sondern schon 2006. Bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles, 2008 in Peking und 2012 in London gab es jeweils die Silbermedaille. Zudem gilt die heimische Liga ACB als die stärkste in Europa.

Der größte Star des aktuellen Teams ist wohl der Trainer. Scariolo holte alle drei EM-Titel und stand auch beim WM-Triumph 2019 an der Linie.