Audio: US-Fußball kommt zurück - Stars fehlen

Sportschau. . 01:07 Min. . ARD. Von ARD-Reporterin Katrin Brand .

Fußball ist zurück in den USA. Ab Mittwoch soll gespielt werden, in Orlando, Florida, treten die Mannschaften im Turnier-Modus gegeneinander an, ohne Zuschauer. Und auch einige Spieler bleiben aus Vorsicht dem Turnier fern. | audio