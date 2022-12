NFL Brady nimmt mit Tampa Bay Kurs auf Playoffs Stand: 26.12.2022 08:36 Uhr

Das Football-Team der Tampa Bay Buccaneers hat an Weihnachten einen wichtigen Sieg in der NFL erspielt. Den Green Bay Packers gelang ein Erfolg bei den Miami Dolphins.

Die Tampa Bay Buccaneers, das Team um Quarterback Tom Brady, siegte am Sonntag (25.12.2022/Ortszeit) dank eines Field Goals in der Verlängerung 19:16 bei den Arizona Cardinals.

Kicker Ryan Succop verwandelte alle seine vier Versuche in der Partie. Brady warf für 281 Yards Raumgewinn und einen Touchdown, ihm unterliefen aber auch zwei Ballverluste. Im Schlussviertel und in der Verlängerung glänzte der 45 Jahre alte Quarterback jedoch wie zu besten Zeiten.

"Das war härter als wir es haben wollten" , sagte Brady nach dem Sieg gegen die Cardinals, die längst ohne Chance auf die K.o.-Runde sind: "Wir werden jetzt unsere Wunden lecken und uns sortieren. Wir brauchen ein Riesenspiel am kommenden Sonntag."

Die Buccaneers liegen nach dem siebten Saisonerfolg weiter an der Spitze ihrer NFC-South-Division. Am kommenden Spieltag können sie sich mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten Carolina Panthers (6:9) den Titel in der Division sichern und für die Playoffs qualifizieren.

Green Bay wahrt Playoff-Chancen

In einer letztlich bedeutungslosen Partie zweier Enttäuschungen der Saison besiegte Titelverteidiger Los Angeles Rams die Denver Broncos klar mit 51:14. Beide Teams haben keine Chancen mehr auf die Playoffs.

Die Green Bay Packers (7:8) haben dagegen ihre Resthoffnungen durch das 26:20 bei den Miami Dolphins gewahrt. Dabei profitierte das Team um Quarterback Aaron Rodgers von gleich drei Ballverlusten seines Gegenübers Tua Tagovailoa im Schlussviertel.