Football in der NFL Chiefs siegen auch bei den Raiders

Die Kansas City Chiefs haben auch das siebte Spiel der Saison in der NFL bei den Las Vegas Raiders für sich entschieden und bleiben als einziges Team in der US-Football-Profiliga ungeschlagen. Die Detroit Lions bestätigten ihre gute Form beim Sieg gegen die Tennessee Titans.

Erstmals seit mehr als zehn Jahren sind die Kansas City Chiefs mit sieben Siegen in die NFL-Saison gestartet. Das schwer erkämpfte 27:20 am Sonntagabend (27.10.2024(Ortszeit) bei den Las Vegas Raiders, wo das Team um Footballstar Patrick Mahomes im Februar den Super Bowl LVIII gewonnen hatte, war bereits der 13. Erfolg in Serie.

Kelce mit 75. Touchdown seiner NFL-Karriere

Travis Kelce fing zehn Pässe für 90 Yards und feierte den 75. Touchdown seiner Karriere. Nur vier Tight Ends stehen in der Bestenliste der US-Profiliga vor dem 35-Jährigen: Antonio Gates (116), Tony Gonzalez (111), Rob Gronkowski (92) und Jimmy Graham (89). Für Kelce war es der erste Touchdown in dieser Saison.

Die Chiefs, die mit dem dem dritten Super Bowl in Serie Geschichte schreiben wollen, sind als einziges Team der Liga bislang noch ungeschlagen. Quarterback Mahomes kam auf zwei Touchdown-Pässe. Zuletzt war Kansas City 2013/14 mit sieben Siegen gestartet.

Commanders holen sechsten Sieg nach "Hail Mary"-Pass auf Noah Brown

Den Washington Commanders gelang mit dem letzten Spielzug ein 18:15 über die Chicago Bears. Rookie Jayden Daniels warf einen 52-Yards-Touchdownpass auf Noah Brown, durch die "Hail Mary" holte das Team aus der US-Hauptstadt den sechsten Sieg im achten Saisonspiel.

Amon-Ra St. Brown erneut mit Touchdown - nächster Sieg für Lions

Die Detroit Lions unterstrichen beim 52:14-Sieg gegen die Tennessee Titans ihren Status als Titelkandidat. Im siebten Saisonspiel war es der sechste Sieg, Detroit konzentrierte sich dabei erneut vor allem auf das zuletzt so starke Laufspiel. Amon-Ra St. Brown erzielte zum fünften Mal in Folge einen Touchdown. St. Brown bekam den Ball von Quarterback Jared Goff nur zweimal zugeworfen, erzielte lediglich sieben Yards - aber eben auch seinen fünften Touchdown der Saison.

Detriots Wide Receiver Amon-Ra St. Brown bejubelt gemeinsam mit seinen Teamkollegen seinen Touchdown.

Goff warf den Ball insgesamt nur 15 Mal. Allein Jahmyr Gibbs lief elfmal mit dem Ball und kam dabei auf starke 127 Yards und einen Touchdown für die Lions, sein Runningback-Kollege David Montgomery steuerte ebenfalls einen Lauf-Touchdown bei und warf außerdem einen Touchdown auf Sam LaPorta.

Die Partie war bereits nach drei Vierteln entschieden, im letzten Abschnitt spielten beide Teams nur noch die Zeit runter, es gab keine Punkte mehr. Für die Titans war es die sechste Niederlage im siebten Spiel.

Vikings kommen aus dem Tritt

Bereits am Donnerstag hatten die Minnesota Vikings im Kampf um den Divisions-Sieg einen Rückschlag erlitten. Nach ihrem starken Saisonstart mit fünf Siegen aus den ersten fünf Partien sind die Minnesota Vikings in der US-Football-Profiliga NFL verlor das Team um Quarterback Sam Darnold beim 20:30 gegen die Los Angeles Rams das zweite Spiel in Folge.

Die Rams feierten indes einen wichtigen Heimsieg und verbesserten ihre Bilanz auf 3:4. Für Quarterback Matthew Stafford war es ein Befreiungsschlag: Nach zuvor nur drei Touchdown-Pässen in der gesamten Saison gelangen dem 36 Jahre alten Routinier diesmal gleich vier in einem Spiel. Der starke Stafford warf insgesamt 279 Yards.

Für die Vikings geht es nun darum, beim schwierigen Spiel gegen die Indianapolis Colts in zehn Tagen zurück in die Spur zu finden. "Ich werde keine Ausreden suchen" , sagte Vikings-Headcoach Kevin O'Connell: "Wir sind ein 5:2-Team und haben noch eine Menge Football zu spielen."

Steelers gewinnen gegen Giants

Die Pittsburgh Steelers schlossen sich durch einen Sieg gegen die New York Giants der Verfolgergruppe an. Das 26:18 war der sechste Sieg für die Steelers, die damit die AFC North anführen und den Patzer der Baltimore Ravens vom Sonntag ausnutzten.

Quarterback Russell Wilson führte die Steelers zum zweiten Sieg in seinem zweiten Einsatz nach überstandener Verletzung und hatte einen Touchdown-Pass auf Calvin Austin. Austin erzielte noch einen zweiten Touchdown, als er einen Punt über 73 Yards in die Endzone trug und damit zum Mann des Spiels avancierte.

Jakob Johnson wieder nicht im Giants-Kader

Für die Giants, bei denen der Stuttgarter Jakob Johnson die vierte Partie in Serie nicht im aktiven Kader stand, war es die sechste Niederlage im achten Saisonspiel. Die Playoffs sind für das Team realistischerweise bereits außer Reichweite.