American Football Playoff-Rennen in der NFL: Wer hat noch Chancen? Stand: 23.12.2022 11:10 Uhr

In der NFL sind sieben der 14 Playoff-Plätze bereits vergeben - die vakanten Plätze sind drei Spieltage vor Saisonende teilweise noch heiß umkämpft.

Sowohl aus der AFC als auch aus der NFC, in die die NFL aufgeteilt ist, erreichen sieben Teams die Meisterschafts-Endrunde. Das Team mit der besten Sieg-Niederlagen-Bilanz aus der jeweiligen Conference hat in der ersten Playoff-Runde ein Freilos, die sogenannte "Bye-Week".

Wer aus den Conferences die Bye-Week erreicht, steht noch nicht fest. Bisher in den Playoffs dabei sind aber schon:

AFC:

- Buffalo Bills (11 Siege, drei Niederlagen)

- Kansas City Chiefs (11-3)

- Cincinnati Bengals (10-4)



NFC:

- Philadelphia Eagles (13-1)

- Minnesota Vikings (11-3)

- San Francisco 49ers (10-4)

- Dallas Cowboys (10-4)

Die beiden Conferences bestehen aus 16 Teams, die in jeweils vier Divisions aufgeteilt sind. Die Tabellenersten aus den jeweiligen Divisions erreichen automatisch die Playoffs, unabhängig von ihrer Siegbilanz. Drei weitere Plätze pro Conference gehen an die Teams mit der besten Siegbilanz, die ihre Division nicht gewonnen haben.

AFC: Ravens fast durch, kann Jacksonville die Titans noch abfangen?

In der AFC haben die Baltimore Ravens sehr gute Chancen, die Playoffs zu erreichen. Das Team um den aktuell verletzten Superstar-Quarterback Lamar Jackson hat neun Siege und fünf Niederlagen auf dem Konto. Auch ohne Jackson sind die Ravens gegen die Atlanta Falcons am Wochenende klarer Favorit. Wenn sie gewinnen und die New England Patriots oder die Miami Dolphins am Wochenende nicht siegen sollten, würde das schon für den Einzug in die Postseason reichen.

Um die dann verbleibenden offenen drei Plätze dürfte es aber ein Hauen und Stechen geben. Das sieht man auch daran, dass nur die Los Angeles Chargers (8-6) überhaupt eine theoretische Chance haben, sich diese Woche einen festen Platz in der Postseason zu sichern - dafür müssten sie als Favorit gegen die Indianapolis Colts gewinnen, sind allerdings auf diverse andere Ergebnisse angewiesen.

Chargers-Quarterback Justin Herbert in Aktion

Würde die Saison jetzt beendet werden, würden die Tennessee Titans (7-7) und die Miami Dolphins (8-6) in den Playoffs stehen. Bei beiden ging die Erfolgskurve nach gutem Saisonstart aber zuletzt deutlich nach unten. Die wahrscheinlichsten Nutznießer könnten die Jacksonville Jaguars sein, die in der Nacht zu Freitag (23.12.2022) gegen die New York Jets gewannen, sich zuletzt in Topform zeigten, und auch noch auf ihren Division-Konkurrenten Tennessee treffen. Gewinnen die Jaguars (7-8) ihre zwei letzten Saisonspiele, würden sie die Titans noch verdrängen. Auch die New England Patriots haben mit einer Bilanz von 7-7 noch gute Chancen, spielten aber zuletzt nicht wirklich berauschend und haben noch drei hocharätige Gegner vor der Brust.

Sportschau-Tipp: Die Jaguars nutzen ihr Formhoch, verdrängen die verletzungsgeplagten Titans noch und ziehen in die Postseason ein, die Chargers, Dolphins und Ravens verteidigen ihre Position.

NFC: Krönen die Detroit Lions ihre Aufholjagd?

In dieser Woche können nur die New York Giants (8-5-1) einen der vakanten Plätze definitiv ergattern, wenn sie gegen die Minnesota Vikings gewinnen sollten und von den Seattle Seahawks, Detroit Lions oder Washington Commanders zwei Teams verlieren. Neben den Giants wären die Commanders (7-6-1) und die Tampa Bay Buccaneers (6-8) momentan die Teams, die die Playoffs erreichen würden. Die Buccaneers mit Tom Brady sind allerdings gesondert zu betrachten: Weil in ihrer Division, der NFC South, in dieser Saison alle Teams schwach spielen und negative Bilanzen aufweisen, sind sie trotz bisher "nur" sechs Siegen auf Playoff-Kurs.

Das bedeutet auch, dass die "Bucs" nur von Teams aus ihrer Division abgefangen werden können. Die Carolina Panthers, Atlanta Falcons und New Orleans Saints haben alle fünf Siege und neun Niederlagen auf dem Konto. Die Buccaneers müssen nur zwei ihrer drei ausstehenden Spiele gegen die bereits "ausgeschiedenen" Arizona Cardinals, die Panthers und die Falcons gewinnen (ein Sieg davon müsste aber über Carolina sein) um definitiv die Playoffs zu erreichen. Da aber die drei Division-Konkurrenten schwierigere Gegner im Endspurt haben und auch nicht gerade in Topform sind, ist Tampa Bay klarer Favorit auf einen Playoff-Platz.

Eng werden könnte es insbesondere also noch für Washington, das mit San Francisco und Dallas noch gegen zwei Topteams ran muss und die formstarken Detroit Lions (7-7) im Nacken hat. Die Lions mit Wide Receiver Amon-Ra St. Brown haben sechs der vergangenen sieben Partien gewonnen und das deutlich leichtere Restprogramm.

Jubel bei Wide Receiver Amon-Ra St.Brown

Sportschau-Tipp: Die Giants und die Buccaneers erreichen die Playoffs - und als Vollendung eines formidablen Saisonendspurts ziehen auch die Lions erstmals seit 2016 wieder in die Endrunde ein.