Football in der NFL Carolina gewinnt in München gegen Giants

Die Carolina Panthers haben das NFL-Gastspiel in München gewonnen. Das Team aus Charlotte setzte sich am Sonntag (10.11.2024) in der Arena mit 20:17 nach Verlängerung gegen die New York Giants durch. Die Bilanz der Kansas City Chiefs bleibt makellos.

Vor 70.132 Zuschauern und etlichen Promis wie den Bayern-Fußballern Manuel Neuer, Leroy Sané und Jamal Musiala war den Giants, die ohne den deutschen Football-Profi Jakob Johnson angetreten waren, in den ersten zwei Vierteln gar nichts gelungen. Nach einem 0:10 zur Pause entwickelte sich aber noch ein spannendes Spiel. Die Giants konnten kurz vor Ende der regulären Spielzeit ausgleichen, Panthers-Kicker Eddy Pinero sorgte in der Overtime für die Entscheidung.

Der gebürtige Stuttgarter Johnson war zwar für den Deutschland-Trip der Giants wieder in den Trainingskader geholt worden - im Aufgebot für die Partie fand sich dann aber kein Platz für ihn. Er genoss dennoch das zweite NFL-Spiel in München nach 2022 und das insgesamt vierte - im vorigen Jahr war die wertvollste Liga der Welt zweimal in Frankfurt zu Gast. 2025 will die US-Football-Profiliga im Berliner Olympiastadion spielen.

Neunter Sieg im neunten Spiel - makellose Bilanz der Chiefs

Dank eines geblockten Field Goals in der Schlusssekunde haben die Kansas City Chiefs auch ihr neuntes Spiel der Saison gewonnen. Der Super-Bowl-Sieger der vergangenen beiden Jahre besiegte die Denver Broncos in einem packenden Spiel mit 16:14 (10:14).

Eine Sekunde vor Schluss blockte Michael Danna einen Field-Goal-Versuch von Broncos-Kicker Wil Lutz aus 35 Yards, der die erste Niederlage der Chiefs in diesem Jahr besiegelt hätte. Der Titelverteidiger ist zugleich das einzige noch ungeschlagene Team in der NFL in dieser Saison.

Die Chiefs taten sich gegen die Broncos offensiv schwer zu punkten. Travis Kelce fing den einzigen Touchdown-Pass von Quarterback Patrick Mahomes. Es war erst der zweite Touchdown der Saison für den Star-Tight-End. Am Ende reichten den Chiefs drei verwandelte Field Goals von Kicker Harrison Butker, um wieder Mal ein Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen.

Kansas City hat nun neun Spiele in Serie gewonnen, bei denen sie in der zweiten Halbzeit zurücklagen.

Rückschlag für die Cincinnati Bengals

Quarterback Lamar Jackson hat ein spektakuläres Spielmacher-Duell mit Joe Burrow für sich entschieden und die Baltimore Ravens in der NFL zu einem 35:34-Sieg gegen die Cincinnati Bengals geführt.

Bei den Baltimore Ravens nicht zu halten: Tight End Mark Andrews.

Beide Quarterbacks kamen in der Partie der US-Football-Profiliga auf jeweils vier Touchdown-Pässe. Jackson warf Pässe über insgesamt 290 Yards. Burrow warf sogar für überragende 428 Yards, hatte am Ende aber Pech, dass die Schiedsrichter in der entscheidenden Szene nach dem letzten Touchdown keine Foulspiele ahndeten und es statt der erhofften zwei Punkte gar keinen gab.

Neuzugang Derrick Henry mit starker Leistung

Auch die drei Touchdowns für Bengals-Passempfänger Ja'Marr Chase und dessen 264 Yards nach gefangenen Bällen waren deswegen unter dem Strich wertlos.

Die Ravens freuten sich dagegen über den siebten Saisonsieg trotz zwischenzeitlich 14 Punkten Rückstand noch in der zweiten Halbzeit. Zurück ins Spiel brachte die Gastgeber ein Touchdown von Derrick Henry, der nun in jedem Spiel der Saison in die Endzone gekommen ist und als Neuzugang schon enorm starke Leistungen abgeliefert hat.

Für die Bengals bedeutete die Niederlage einen herben Dämpfer im Rennen um die Playoff-Plätze. In der AFC North steht das Team hinter den Pittsburgh Steelers und den Ravens nur auf Rang drei. Nur der Divisions-Sieger ist sicher in den Playoffs. Alle anderen Teams streiten sich um die verbleibenden drei Plätze einer Conference.