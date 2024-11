Football in der NFL Saints trennen sich von Trainer Allen Stand: 04.11.2024 18:04 Uhr

Die New Orleans Saints haben sich nach sieben Niederlagen in Serie in der Football-Profiliga NFL von Trainer Dennis Allen getrennt.

Das teilte die Franchise aus dem US-Bundesstaat Louisiana am Montag, einen Tag nach dem enttäuschenden 22:23 bei den Carolina Panthers, mit. Als Interimscoach übernimmt Darren Rizzi, zuvor Special-Teams-Koordinator der Saints. Allen hatte das Team im Februar 2022 übernommen.

Vielversprechender Saisonstart - schwierige Zukunft

Nachdem New Orleans in den vergangenen beiden Spielzeiten die Teilnahme an den Playoffs verpasst hatte, waren die Saints in diesem Jahr mit zwei deutlichen Siegen gegen die Panthers (47:10) und die Dallas Cowboys (44:19) überraschend stark in die Saison gestartet. Dann folgte jedoch der von vielen Experten prognostizierte Einbruch: Ein weiterer Erfolg sollte nicht mehr folgen, nach neun Spielen stehen die Saints bei einer Bilanz von 2:7 Siegen-

Darüber hinaus hat New Orleans zurer kommenden Saison aufgrund diverser finanzieller Altlasten ohnehin voraussichtlich einen enorm schwierigen Kader-Umbruch vor sich. Einen renommierten Top-Coach für diese Aufgabe zu gewinnen, dürfte schwierig werden.