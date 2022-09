Zweiter Spieltag in der NFL Bradys Buccaneers gewinnen hitziges Spiel Stand: 18.09.2022 22:53 Uhr

Tom Bradys Tampa Bay Buccaneers haben ein hitziges Spiel gegen die New Orleans Saints gewonnen - zwei Platzverweise inklusive.

Die Buccaneers siegten mit 20:10 (0:3), weil sie sich vor allem auf ihre Defense verlassen konnten, der gleich drei Interceptions gegen Saints-Quarterback Jameis Winston gelangen. Winston, der früher ebenfalls für Tampa Bay spielte, hatte gemeinsam mit seiner Offense große Probleme.

Die hatten zwar auch Brady und Kollegen, weil die Saints-Defense ebenfalls einen guten Tag erwischt hatte, aber weil der Altstar sich keine folgenschweren groben Schnitzer leiste, fiel das nicht so sehr ins Gewicht. Dabei hatte Brady, dem in Chris Godwin und Julio Jones zwei seiner besten Passempfänger ohnehin fehlten, gegen Ende sogar nur noch die komplette "zweite Garde" zur Verfügung: Mike Evans, ebenfalls Wide Receiver der Bucs, war da schon wegen einer Rangelei mit Gegenspieler Marshon Lattimore des Feldes verwiesen worden. Genau wie Lattimore selbst. Durch den Erfolg steht Tampa Bay nun bei zwei Siegen aus zwei Spielen, für New Orleans war es die erste Saisonniederlage.

Amon-Ra St. Brown überragt gegen Washington

Einer der überragenden Spieler der bisherigen Saison bleibt Amon-Ra St. Brown. Der deutsche Wide Receiver der Detroit Lions fing beim Sieg über die Washington Commanders gleich zwei Touchdowns und war damit einer der Garanten für den ersten Saisonsieg Detroits. Schon in der Vorwoche hatte St. Brown einen Touchdown von Quarterback Jared Goff gefangen. Die Partie endete mit 36:27 (22:0) für Detroit. Die Aufholjagd von Washington kam zu spät. Beide Teams stehen nun bei einem Sieg und einer Niederlage.

Unglaubliche Aufholjagd der Miami Dolphins

Eine beeindruckende Aufholjagd gelang dafür den Miami Dolphins. Zur Halbzeit hatten die Dolphins mit 7:28 gegen die Baltimore Ravens in Rückstand gelegen. Weil Quarterback Tua Tagovailoa dann aber immer wieder Tyreek Hill und Jaylen Waddle mit seinen Pässen fand und die beiden zusammen auf unglaubliche 361 Yards und vier Touchdowns kamen, drehten die Dolphins das Spiel noch. Das 42:38 sorgt dafür, dass die Dolphins weiterhin ungeschlagen bleiben und die Ravens erstmals in dieser Spielzeit als Verlierer vom Feld gingen.

Eine große Überraschung gelang den Jacksonville Jaguars. Gegen die eigentlich hoch gehandelten Indianapolis Colts gewann das schlechteste Team der Vorsaison mit 24:0 (17:0). Colts-Quarterback Matt Ryan warf drei Interceptions und hatte ohne seinen verletzten besten Receiver Michael Pittman große Probleme, während Trevor Lawrence, Nummer-Eins-Pick des vergangenen Drafts, für Jacksonville bei 30 Pässen ganze 25 davon an einen Mitspieler brachte, darunter zwei Touchdowns.