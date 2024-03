Weltcup in der Sierra Nevada Deutsche Snowboardcrosser in Spanien ohne Podestchance Stand: 03.03.2024 14:08 Uhr

Am Samstag durfte Snowboardcrosser Leon Ulbricht noch den größten Sieg seiner Karriere bejubeln. Am Sonntag schieterte er dagegen früh - und war trotzdem bester Deutscher.

Einen Tag nach seinem Sensationssieg hat Snowboardcrosser Leon Ulbricht am Sonntag (03.03.2024) nicht um die Podestplätze mitfahren können. Der 19-jährige Allgäuer schied am Sonntag beim Weltcup in der spanischen Sierra Nevada bereits im Viertelfinale aus. Dennoch war Ulbricht der beste Deutsche - als einziger erreichte er die Runde der besten 16 Athleten.

Ulbricht 14. - Franzose Surget gewinnt

Ulbricht wurde beim Tagessieg von Merlin Surget 14. Der Franzose setzte sich im großen Finale gegen den kanadischen Weltcup-Gesamtspitzenreiter Eliot Grondin und den Österreicher Jakob Dusek durch und feierte den zweiten Weltcupsieg seiner Karriere.

Berg wird im Achtelfinale abgeräumt

Das Sechzehntelfinale und sein Achtelfinale gewann Ulbricht am Sonntag noch, im Viertelfinale hatte der aber vom Start weg gegen die Konkurrenz um Tagessieger Surget keine Chance und schied als Vierter aus. Richtig Pech hatte Teamkollege Paul Berg in seinem Achtelfinale. In Führung liegend wurde er in der letzten Runde vor dem Ziel vom US-Amerikaner Jake Vedder abgeräumt und schied aus. Ebenfalls vorzeitig im Achtelfinale schieden Leon Beckhaus, Umito Kirchwehm und Kurt Hoshino aus.

Frauen: Fischer 26. - Italienerin Moioli gewinnt

Bei den Frauen schaffte es überhaupt nur eine Starterin ins Achtelfinale: Jana Fischer schied hier aber aus und wurde nur 26. Den Sieg holte sich die Weltcup-Gesamt-Zweite Michaela Moioli aus Italien vor Josie Baff aus Australien und Charlotte Bankes aus Großbritannien. Weltcup-Spitzenreiterin Chloe Trespeuch aus Frankreich sürzte beim Kampf um das Podest und wurde am Ende nur Vierte.