Weltcup in Cortina d'Ampezzo Snowboardcross - Deutsche Starter sehen keinen Stich Stand: 09.03.2024 19:50 Uhr

Die deutschen Snowboardcrosser haben in Italien früh die Segel streichen müssen. Statt Podestplätzen gab es am Samstagabend (09.03.2024) beim drittletzten Weltcup in dieser Saison in Cortina d'Ampezzo Stürze und Verwarnungen.

Nach seinem Sensationssieg in der spanischen Sierra Nevada Coup lief es für Snowboard-Talent Leon Ulbricht beim Flutlichtrennen nicht rund. Im Achtelfinale hatte der Schnellstarter aus dem Allgäu noch das nötige Quäntchen Glück und qualifizierte sich als Zweiter für das Viertelfinale. Dort räumte der 19-Jährige, der volles Risiko ging, seinen Konkurrenten Merlin Surget aus Frankreich ab. Beide stürzten, im Ziel bekam der Deutsche die Gelbe Karte gezeigt und wurde auf den 16. Platz gesetzt.

Auch Leon Beckhaus verabschiedete sich im Nachtrennen in Cortina im Viertelfinale. Nach einem souveränen Lauf im Achtelfinale hatte Beckhaus in der Runde der besten 16 zunächst eine gute Linie, verlor aber im entscheidenden Teil den Anschluss und trudelte als Letzter in seinem Lauf ins Ziel. In der Endabrechnung wurde Beckhaus 13.

Berg und Kirchwehm im Achtelfinale raus

Für Paul Berg und Umito Kirchwehm war sogar nach nur einem Lauf Feierabend. Berg fehlten nur wenige Zentimeter. Er scheiterte in seinem Lauf als Dritter. Kirchwehm wurde disqualifiziert, weil er ein Tor nicht konkret passierte. Der 23-Jährige vermied nach einem Kontakt mit einem Konkurrenten den Sturz, kam aber von der auf 600 Meter verkürzten Strecke ab und schied aus.

Fotofinish im Finale: Grondin im Glück

Den kurzen und mit 22 Elementen knackigen Kurs bewältigte der große Favorit Eliot Grondin aus Kanada in allen Läufen am besten. Der Olympiazweite und jetzt fünffache Saisonsieger musste allerdings zittern. Erst nach der Studie des Zielfotos war klar, dass der Top-Favorit knapp die Nase vorn hatte. Jake Vedder (USA) muss damit weiter auf seinen ersten Sieg warten. Jarryd Hughes aus Australien fuhr als Dritter auf das Podest. "Ich bin stolz auf mich und meine Leistung. heute musste ich ganz schön kämpfen, erst ab dem Halbfinale lief es besser" , sagte Grondin.

Snowboardcross-Sportler Eliot Grondin jubelt über seinen fünften Saisonsieg.

Frauen: Fischer nach Verbremser raus

Für die einzige deutsche Boardercrosserin Jana Fischer war auch schon in der ersten Runde Schluss. Nach einem verkorksten Start hing die 24-Jährige aus Titisee-Neustadt am Ende des Feldes fest und schied in der letzten Kurve nach einem Fahrfehler auch noch aus.

Den Sieg schnappte sich die Britin Charlotte Bankes vor Eva Adamczykova aus Tschechien und der Italienerin Michela Moioli.

Weltcup-Ass Trespeuch stürzt schwer

Für die Weltcup-Spitzenreiterin Chloe Trespeuch aus Frankreich endete der Weltcup im Dolomiti Superski mit Kopfschmerzen und einigen blauen Flecken. Im kleinen Finale verlor die beste Snowboardcrosserin in dieser Saison das Gleichgewicht und krachte auf den Hinterkopf. Nach einer Schrecksekunde rappelte sich die Französin aber auf und rutschte ins Ziel. Auch Belle Brockhoff (Australien/5. in der Gesamtwertung) stürzte im gleichen Lauf heftig.