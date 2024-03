Snowboard Annika Morgan - unterm Rader zur Kristallkugel? Stand: 20.03.2024 14:18 Uhr

Nach Ramona Hofmeister könnte auch Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan Geschichte schreiben. Beim Saisonfinale in Silvaplana winkt die Kristallkugel im Slopestyle.

Nach ihrer Silbermedaille bei den X-Games Ende Januar in Aspen (USA) winkt Snowboarderin Annika Morgan der ganz große Wurf. Vor dem Weltcup-Finale in der Schweiz hat die 22-Jährige aus Miesbach noch beste Chancen, die Disziplinwertung im Slopestyle zu gewinnen.

Morgans Ausrufezeichen bei den X-Games

Morgan hat sich in dieser Weltcup-Saison, in der bisher nur zwei von insgesamt vier Wettbewerben ausgetragen wurden, endgültig in der Weltspitze etabliert. Direkt zum Auftakt in Laax fuhr sie im Hindernisparcour aufs Podest und feierte mit Platz zwei ihren bis dato größten Erfolg im Weltcup.

Zwei Wochen später sorgte sie bei den X-Games mit Silber im "Knuckle Huck"-Wettbewerb, bei dem die Athletinnen Tricks zeigen, die nach Kreativität, Schwierigkeitsgrad und Stil bewertet werden, für das nächste herausragende Ergebnis und holte nach langer Durststrecke wieder eine deutsche Medaille bei dem prestigeträchtigen Event.

Morgan jagt Murase im Gesamt-Weltcup

Auch deshalb war der kleine Rückschlag beim Weltcup in Tignes (Frankreich) verkraftbar. Nach ihrem zweiten Platz in der Qualifikation hatte Morgan im Wettkampf bei Wind und Nebel mit Sturzpech und einigen fahrerischen Unsauberkeiten zu kämpfen. Ihr achter Rang reichte dennoch aus, um die Chance auf die kleine Kristallkugel zu wahren.

Derzeit liegt Morgan im Gesamtklassement auf Rang zwei, ihr Rückstand auf Spitzenreiterin Kokomo Murase aus Japan beträgt allerdings nur 33 Punkte. Ihr musste sich Morgan auch in Aspen geschlagen geben, wo Murase im Big-Air-Wettbewerb als erste Frau einen Frontside 1440 landete.

Von solch historischen Moment träumt auch die Olympia-Achte von Peking. Dass Morgan das Zeug dazu hat, bestätigt auch Michael Dammert vom deutschen Verband Snowboard Germany. " Sie hat sich toll entwickelt, kann jetzt voll ihre Erfahrung ausspielen. Sie ist jetzt eine junge Erwachsene, so richtig mittendrin im Profitum. Und sie macht gerade vieles richtig. "

Macht es Morgan wie Hofmeister?

Folgt nun die vorzeitige Krönung in Silvaplana? Wie es geht, hat jüngst Ramona Hofmeister im Alpin-Snowboard mit historischen drei Kristallkugeln vorgemacht.

Morgan könnte nun für die nächste Premiere sorgen. Noch nie hat eine Deutsche den Slopestyle-Weltcup gewonnen. Das wiederum könnte zwei Jahre vor den Olympischen Spielen für einen enormen Schub in der hierzulande weiterhin um Aufmerksamkeit ringende Sportart sorgen.