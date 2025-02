Slopestyle-Weltcup in Calgary Erstes Saison-Podest für Slopestylerin Morgan Stand: 22.02.2025 19:14 Uhr

Der Knoten ist geplatzt bei Annika Morgan. Beim Weltcup in Kanada nutzte sie die Abwesenheit zahlreicher Top-Athletinnen - und feierte das erste Saison-Podium. Den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere verpasste sie dagegen knapp.

Die 23-jährige Morgan wurde am Samstag (22.02.2025) im kanadischen Calgary Zweite. Ihre Wertung von 76,30 Punkten aus dem ersten Lauf war dabei sogar lange die Bestmarke im Klassement der zwölf Final-Teilnehmerinnen.

Erst die letzte Starterin im Wettkampf, Mari Fukada aus Japan, knackte Morgans Punktzahl. Fukada flog auf 77,58 Punkte. Die 18-jährige Weltcup-Achte feierte damit den ersten Slopestyle-Sieg ihrer Karriere. Dritte wurde Weltcup-Spitzenreiterin Mia Brookes aus Großbritannien (74,08 Punkte).

Viele Top-Athletinnen fehlen

In Abwesenheit zahlreicher Top-Athletinnen - nur fünf Snowboarderinnen der Weltcup-Top-10 waren am Start - war Morgan Qualifikations-Fünfte. Im ersten Durchgang wurde Morgans "Back 1080 Melon" am Kicker 2 mit 9,70 Punkten am besten bewertet, im zweiten Lauf stürzte sie hier und bei der gleichen und konnte so ihren Punktewert aus dem ersten Lauf nicht verbessern. Fukada war im ersten Durchgang noch Vierte gewesen. Im zweiten Lauf konnte sie Morgan in den Einzelwertungen nicht schlagen, die Gesamt-Schwierigkeit war aber höher.

Fünftes Weltcup-Podest für Morgan

Mittenwalderin Morgan muss also weiter auf den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere warten. Zehn Tage nach ihrem 23. Geburtstag durfte sie sich aber über das fünfte Weltcup-Podest freuen. Nach drei dritten Plätzen wurde sie das zweite Mal Zweite. Im Gsamt-WEltcup verbesserte sich Morgan um einen Platz nach oben auf Rang fünf.