Wettbewerbe in Aspen So lief der dritte Tag der Winter-X-Games

Am letzten Tag der Winter-X-Games in Aspen (USA) bewies Snowboarderin Chloe Kim einmal mehr, dass sie das Maß der Dinge in der Superpipe-Konkurrenz ist.

Die 24-jährige US-Amerikanerin sicherte sich am Samstag (25.01.2025, Ortszeit) in Aspen (USA) ihre achte Goldmedaille in dieser Disziplin bei den Winter-X-Games.

Lag Kim in der Qualifikation noch knapp vor ihrer Landsmännin Maddie Mastro, wurde das Finale zu einer klareren Angelegenheit. Gleich bei ihrem ersten Run kam Kim auf 93,33 Punkte, die am Ende Platz eins vor Mastro (89,66 Punkte). Bronze ging bei ihrem X-Games-Debüt an die 15-jährige Japanerin Sara Shimizu (87,33 Punkte).

Routinier Nick Goepper triumphiert im Ski-Superpipe

In der Ski-Superpipe-Konkurrenz der Männer ging der Titel an Routinier Nick Goepper. Der 30-Jährige, der im Slopestyle auch schon olympisches Edelmetall eingefahren hat, holte mit 92,66 Punkten hauchdünn sein insgesamt fünftes X-Games-Gold - aber das erste in der Superpipe.

Im Finale wurde Goepper fast noch von seinem US-Landsmann Alex Ferreira abgefangen, der in seinem zweiten Run auf 92,00 Punkte kam und damit Silber holte. Platz drein ging wie im Vorjahr an Hunter Hess (USA, 85,66 Punkte).

Gold-Premiere für Miro Tabanelli

Zum Abschluss ging der Titel im Ski-Big-Air an den Italiener Miro Tabanelli. In einem spannenden Finale setzte sich der 20-Jährige mit 98,00 Punkten vor Luca Harrington (Neuseeland, 97,00 Punkte) und Matej Svancer (Österreich, 96,33 Punkte) durch. Für Tabanelli, der schon in der Qualifikation die beste Punktzahl erreicht hatte, war es bei seiner zweiten X-Games-Teilnahme der erste Sieg.

Zuvor hatte seine Schwester Flora Tabanelli bereits im Big-Air-Wettbewerb der Frauen Gold geholt. Deutsche Athletinnen und Athleten waren am dritten und letzten Tag nicht am Start.