Skispringen | Weltcup in Ramsau

Skispringerin Althaus vor dem Finale auf Podestkurs

Katharina Althaus ist auf dem Weg zum nächsten Platz unter den Top 3. Nach einem von zwei Sprüngen in Ramsau liegt die 25-Jährige auf einem starken zweiten Platz. Bei schwierigen Bedingungen in Österreich am Freitag (17.12.2021) unterstrichen die Topspringerinnen einmal mehr ihre tolle Form.