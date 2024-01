Weltcup in Hessen DSV gibt das Aufgebot für das Skispringen in WIllingen bekannt Stand: 31.01.2024 15:01 Uhr

Mit vier Frauen und sechst Männern gehen die deutschen Skispringer ins Weltcup-Wochenende in Willingen.

Wie der DSV mitteilte gehen für die deutschen Frauen Selina Freitag (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Luisa Görlich (WSV 08 Lauscha), Katharina Schmid (SC Oberstdorf) und Juliane Seyfarth (WSC Ruhla) in die Wettkämpfe.

Das Fehlen von Anna Rupprecht erklärt Trainer Thomas Juffinger so: "In den letzten zwei Jahren waren die Willinger Springen von den Wind- und Wetterbedingungen her allerdings auch sehr schwierig. Deshalb haben wir uns nach Rücksprache mit der Athletin dazu entschieden, dass Anna Rupprecht zu Hause bleibt und auf kleinen Schanzen trainiert – obwohl ihre Ergebnisse in Ljubno positiv waren und sie sich gerade in eine positive Richtung entwickelt."

Springer freuen sich auf große Schanze

Außerdem wurden bei den Männern Karl Geiger (SC Oberstdorf), Felix Hoffmann (SWV Goldlauter), Stephan Leyhe (SC Willingen), Pius Paschke (WSV Kiefersfelden), Philipp Raimund (SC Oberstdorf) und Andreas Wellinger (SC Ruhpolding) nominiert.

Karl Geiger sagte, er freue sich sehr auf den Heim-Weltcup: "Das ist eine sehr große Großschanze. Wir kommen ja vom Skifliegen – das passt also ganz gut. Mit meinem Sonntagsskifliegen war ich auch ganz zufrieden, das ging in die richtige Richtung. Jetzt versuche ich einfach, weiter an meiner Form und meinem Sprung zu arbeiten.". Andreas Wellinger ergänzte: "Schöne Schanze, geile Kulisse."

Der Zeitplan in Willingen Tag Zeit Wettbewerb Freitag, 2. Februar 16.45 Uhr Qualifikation Männer 18.15 Uhr Qualifikation Frauen Samstag, 3. Februar 12.15 Uhr Einzel Frauen 16.00 Uhr Einzel Männer Sonntag, 4. Februar 10.30 Uhr Qualifikation Frauen 11.30 Uhr Einzel Frauen 14.30 Uhr Qualifikation Männer 16.10 Uhr Einzel Männer