Skispringen in Ruka Starker Auftritt - Wellinger gewinnt Qualifikation Stand: 24.11.2023 17:06 Uhr

Nach einem eher enttäuschenden Winter präsentieren sich die deutschen Skispringer in der Qualifikation in Ruka in guter Form. Wellinger schürt große Hoffnungen.

Beim ersten Wettkampf-Sprung der neuen Saison haben die deutschen Skispringer einen sehr guten Eindruck hinterlassen. In der Qualifikation von Ruka/Finnland gewann Andreas Wellinger in Abwesenheit des nicht berücksichtigten Markus Eisenbichler mit 144,0 Metern.

"Für mich war es der beste Sprung bisher. Ich hatte eine sehr gute Verbindung in die erste Flugphase, so macht das Spaß“ , sagte ein zufriedener Andreas Wellinger.

Vier Deutsche unter den besten Sechs

Auch Karl Geiger zeigte nach wackeligen Trainingssprüngen eine solide Leistung und beendete die Quali auf dem siebten Platz. Insgesam konnte Bundestrainer Stefan Horngacher sehr zufrieden mit dem Auftritt seines Teams sein.

Stephan Leyhe auf Rang drei und Philipp Raimund auf Platz sechs rundeten überzeugten gleichermaßen. Pius Paschke (13) und Martin Hamann (18) rundeten das starke Mannschaftsergebnis ab

Wellinger war in der Vorsaison der leistungsstärkster DSV-Adler. Der Traunsteiner hatte die letzte Saison mit zwei Weltcupsiegen beendet und geht mit großen Ambitionen in den Winter 2023/24. 2014 war er in Kuusamo schwer gestürzt und hatte einen Großteil der Saison verpasst.

Spetkakel in Ruka

In Kuusamo springen die Athleten auf einer der größten Sprungschanzen der Welt, die Hillsize (Schanzengröße) liegt bei 142 Metern. Am Samstag wird ab 16.15 Uhr um die ersten Weltcuppunkte der Saison gesprungen. Am Sonntag (16.15 Uhr) folgt an gleicher Stelle der zweite Wettkampf.

Ebenfalls wieder im Weltcup mit dabei: Das Schweizer Urgestein Simon Ammann. Der viermalige Olympiasieger zeigte auch im Alter von 42 Jahren einen guten Sprung und schaffte es souverän in den Endkampf am Samstag.