Schlechtes Wetter Skiflug-WM am Kulm - Qualifikation fällt aus Stand: 25.01.2024 11:39 Uhr

Schlechtes Wetter sorgt bei der Ski-Flug-WM am Kulm für die erste Absage. Die für 14 Uhr geplante Qualifikation für das Einzel am Freitag und Samstag fällt aus.

Andreas Wellinger & Co müssen sich bei der Ski-Flug-WM am Kulm in Geduld üben. Die schlechten Wetterbedingungen im österreichischen Bad Mitterndorf machen den Skispringern einen Strich durch die Rechnung.

Die für 14 Uhr geplante Qualifikation auf der Flug-Schanze für den Einzel-Wettbewerb am Freitag und Samstag fällt aus. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt. Dadurch können alle 47 Athleten in den ersten beiden von vier Wertungsdurchgängen starten.

DSV-Hoffnungsträger Wellinger und die weiteren Medaillenkandidaten fliegen am Freitag und Samstag jeweils ab 14 Uhr um Edelmetall. Bundestrainer Stefan Horngacher hatte neben Wellinger auch Karl Geiger, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Philipp Raimund nominiert.

Teamfliegen zum Abschluss

Zum Abschluss des viertägigen Events wird am Sonntag (14 Uhr) das Teamfliegen ausgetragen. Hier ist Deutschland angesichts der Formschwäche der Athleten neben Wellinger eher als Außenseiter am Start.