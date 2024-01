Skiflug-WM am Kulm Das Feuer für die Skiflug-WM ist bei Wellinger entfacht Stand: 23.01.2024 09:44 Uhr

Die Weitenjagd beginnt! Auf der Skiflugschanze am Kulm wird am Wochenende der neue Skiflug-Weltmeister gesucht. Die DSV-Adler reisen mit gemischten Gefühlen an.

Er ist so alt wie die Menschheit: der Traum vom Fliegen. Beim Skifliegen kommen die Athleten diesem ein Stück näher. Wie die Tragflächen eines Flugzeugs wirken Körper und Ski im Idealfall und sorgen für den besonderen Adrenalinkick. Wer weit fliegen will, braucht mentale Stärke.

"Der Kopf ist immer wichtig", sagt Bundestrainer Stefan Horngacher mit Blick auf die am Donnerstag (25.01.2023) mit der Qualifikation beginnende Skiflug-Weltmeisterschaft im steierischen Bad Mitterndorf/Tauplitz in Österreich.

Stefan Horngacher Skifliegen ist etwas ganz eigenes. Wenn es geht, dann geht es. Wenn nicht, dann kann man es nicht erzwingen.

Geiger - Erfolgserlebnis auf der Skiflugschanze

Der Kopf spielt aktuell nicht bei allen seiner Schützlinge mit. Routinier Karl Geiger hadert nach einem starken Saisonstart mit Topplätzen und dem Doppelsieg in Klingenthal, steckt seit der Vierschanzen-Tournee in einer Formkrise und hat den Anschluss an die Besten verloren. Auch in den vergangenen Tagen in Polen konnte er sich nicht stabilisieren. "Es geht leider nicht leicht von der Hand, aber ich bin dran und lasse mich nicht unterkriegen" , sagte der Oberstdorfer am Sonntag nach einem enttäuschenden 24. Platz kämpferisch. Vielleicht spielt ihm der Wechsel auf die Skiflug-Schanze in die Karten.

Geiger weiß, wie man weit fliegt, wurde 2020 in Planica Skiflug-Weltmeister und war letztes Jahr als Achter bester Deutscher auf dem Monsterbakken in Vikersund. Die Form, in der Geiger anreist, ist allerdings wenig verheißungsvoll. Das sieht bei seinem Teamkollegen Andreas Wellinger komplett anders aus.

Karl Geiger in der Luft beim Skifliegen in Planica

Wellinger - Skiflug-Weltmeister war er noch nie

Der 28-Jährige hat seine Topform im Gegensatz zu den anderen DSV-Adlern konserviert, fliegt konstant weit und gehört am Kulm zu den Mitfavoriten. Wenn es mit dem ersten Skiflug-Gold klappen soll, muss vieles passen. Das weiß auch Wellinger, bei dem die Vorfreude groß ist: "Beim Skifliegen brauchst du vom ersten Sprung an das richtige Gefühl. Deshalb startet die Herausforderung am Donnerstag", so der Ruhpoldinger mit Blick auf die Qualifikation. Nach vier Durchgängen wird der neue Weltmeister am Samstag feststehen.

Wellinger hat nicht ein Weltcupspringen in dieser Saison versemmelt und die Lockerheit, die es auch beim Skifliegen braucht und die dem Rest der Mannschaft abhanden gekommen ist. "Es gibt in der Flugphase einiges zu tun, da sind wir noch etwas zu verkrampft im Oberkörper", sagte Horngacher nach dem letzten Springen am Sonntag (21.01.2024) in Zakopane. Dass Pius Paschke, Stephan Leyhe oder Philipp Raimund plötzlich die Lockerheit haben, um um die Medaillen mitzukämpfen, ist sicherlich nur schwarz-rot-goldenes Wunschdenken.

Wettkampfprogramm Skiflug-WM Datum Wettkampf In der Sportschau Do., 25. Januar (14 Uhr) Qualifikation Einzel Fr., 26. Januar (14 Uhr) 1. & 2. Durchgang Einzel Ticker Sa., 27. Januar (14 Uhr) 3. & 4. Durchgang Einzel Ticker So., 28. Januar (14 Uhr) Teamwettbewerb Ticker

Wie kann ich die Wettbewerbe bei sportschau.de verfolgen?

Sportschau.de bietet von allen Wettkämpfen einen Liveticker an. Zudem wird es nach den Entscheidungen Highlight-Zusammenfassung mit den besten Flügen des Tages geben.