Weltcup in Rasnov Wellinger zeigt im Prolog den besten Sprung Stand: 17.02.2023 17:40 Uhr

Die deutschen Skispringer haben sich in guter Verfassung vor dem Wettkampf-Wochenende in Rasnov präsentiert. Beim Prolog am Freitag (17.02.2023) bestätigte insbesondere Andreas Wellinger seine zuletzt starken Leistungen.

In Vorbereitung auf die anstehende Nordische Ski-WM in Planica (21. Februar bis 5. März) hatten nur 47 Athleten aus 15 Nationen für den Weltcup im rumänischen Rasnov gemeldet. Eine Qualifikation für den Einzelwettkampf am Samstag war daher nicht nötig. Stattdessen wurde ein sogenannter Prolog als Vorbereitung ausgetragen. Mit dem Gesamtweltcup-Führenden Halvor Egner Granerud aus Norwegen, dem Polen Dawid Kubacki und Anze Lanisek (Slowenien) fehlten auch die drei Top-Athleten des Winters.

Wellinger führt deutsches Trio an

In deren Abwesenheit nutzten die deutschen Athleten ihre Chance und zeigte allesamt vielversprechende Sprünge. Andreas Wellinger, der am vergangenen Wochenende in Lake Placid mit seinem ersten Weltcupsieg seit über fünf Jahren und einem Podestplatz geglänzt hatte, bestätigte erneut seine gute Form und sicherte sich mit 92 Metern (126,3 Punkten) den Sieg.

Auch die Plätze zwei und drei waren in deutscher Hand. Markus Eisenbichler sprang noch einmal fünf Metern weiter als Wellinger, bekam bei Aufwind aber 0,4 Punkte weniger zugesprochen. Philipp Raimund setzte 93,5 Meter mit sauberem Telemark in den Schnee und wurde Dritter.

Auch Karl Geiger (93 Meter) und Stephan Leyhe (91 Meter) schafften es als Sechster und Achter in die Top Ten. Constantin Schmid wurde mit 91 Metern bei ungünstigeren Bedingungen Zwölfter.

