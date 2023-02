Skispringen Super Team - Wellinger und Geiger bei Premiere Vierter Stand: 12.02.2023 08:02 Uhr

Bei der Premiere im Super-Team haben Karl Geiger und Andreas Wellinger einen Podestplatz knapp verpasst.

Das deutsche Duo belegte bei dem erstmals ausgetragenen Wettkampf-Format in Lake Placid Rang vier mit 2,5 Punkten Rückstand auf die Japaner Naoki Nakamura und Ryoyu Kobayashi. Der Sieg ging an Piotr Zyla und Dawid Kubacki aus Polen, die sich deutlich vor den Österreichern Daniel Tschofenig und Stefan Kraft durchsetzten.

Drei Durchgänge bei neuem Wettbewerb

Wellinger hatte zuvor noch den ersten deutschen Weltcupsieg des Winters klar gemacht. Der 27-Jährige war in den USA 129 und 125,5 Meter weit gesprungen und gewann damit vor Kobayashi. Für Wellinger war es der vierte Einzel-Weltcupsieg der Karriere und der erste Podestplatz in einem Einzel-Weltcup seit November 2018. Dritter wurde Tschofenig. Geiger war an seinem 30. Geburtstag Achter geworden.

Beim Super-Team bilden je zwei Athleten einer Nation eine Mannschaft. Der in drei Durchgängen durchgeführte Wettkampf soll vor allem kleineren Nationen, die kein klassisches Vierer-Team stellen können, entgegenkommen. Die deutschen Skispringer sehen das neue Format kritisch.