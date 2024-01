Sportschau-Experte im Portrait Sven Hannawald - der Skisprung-Botschafter Stand: 30.01.2024 15:15 Uhr

Sven Hannawald hat Skisprung-Geschichte geschrieben. Jetzt ist der ARD-Experte Botschafter für "Offensive Psychische Gesundheit" und Unternehmer.

Als Sven Hannawald am 9. November 1974 im Erzgebirge das Licht der Welt erblickte, konnte noch niemand ahnen, was für große Sprünge er einmal machen würde.

Schon früh zeigte sich allerdings, dass seine sportlichen Stärken beim Skispringen lagen. 1992 flog er zum ersten Mal im Weltcup von einer Schanze. In der Saison 1997/98 und 1999/2000 gewann er den Skiflug-Weltcup. Doch es sollte noch höher hinausgehen.

Vier Sprünge für die Ewigkeit

Hannawald war im Jahr 2002 der erste Skispringer, dem der Vierschanzentournee-Grand-Slam gelang ist: Der Sieg auf allen vier Schanzen.

Zu den größten Erfolgen gehören auch das Team-Gold bei den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City und Gold mit dem Team bei der Nordischen Ski-WM in Ramsau 1999 und Lahti 2001. Bei der Skiflug-WM 2000 in Vikersund und 2002 in Harrachov stand er im Einzel ganz oben.

Burnout-Syndrom und Karriereende

Die Erfolge forderten allerdings ihren Tribut. Nach der Behandlung seines Burnout-Syndrom wollte sich Hannawald nicht mehr den Strapazen als Skisprung-Profi aussetzen und beendet 2005 seine Karriere. Seine Erfahrung gibt der ehemalige Weltklasse-Athlet in Seminaren, die auf Skisprungschanzen stattfinden, weiter. Als Botschafter der bundesweiten "Offensive Psychische Gesundheit" wirbt er für mehr Offenheit und Prävention.

Seine Motorsportleidenschaft half Hannawald zurück ins Leben, auch dort stand er wieder auf dem Podium. Zudem schrieb er seine Biografie und gründet eine Unternehmensberatung mit.

ARD-Experte seit 2005

Als ARD-Wintersportexperte ist Hannawald dem Skispringen treu geblieben. 2005 war er bei großen Skisprungereignissen im Einsatz. Nach Stationen bei ZDF und Eurosport analysiert der 49-Jährige Wahl-Münchner seit 2020 als Nachfolger von Dieter Thoma mit feinem Blick im ERSTEN die gezeigten Sprünge am Schanzentisch.