Geiger fliegt in Zakopane auf Rang zwei

Kobayashi gibt Sieg aus der Hand

Weltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi zeigte nach seiner Führung im ersten Durchgang (136,0 Meter) dagegen Nerven. Mit 132 Metern im Finale fiel er noch auf Rang vier ab. Auch der 19-jährige Österreicher Daniel Tschofenig schaffte es nach Rang zwei im ersten Durchgang (135 Meter) nicht aufs Podest. Er wurde nach 133,5 Metern letztlich Fünfter.

Eisenbichler schafft es in die Top 10

Markus Eisenbichler konnte erneut bei nur einem Sprung überzeugen. Nach einem enttäuschenden Rang 16 im ersten Durchgang (129 Meter) flog er im Finale bei schlechten Windverhältnissen auf 130 Meter und verbesserte sich noch auf Platz zehn.

"Der zweite Sprung war besser, aber auch nicht das, was ich leisten kann" , sagte der 30-Jährige im ZDF und erklärte: "Das ist eine schwierige Schanze für mich. Beim ersten Sprung habe ich keinen Druck am Tisch hinbekommen und beim zweiten war es besser. Aber ich stabilisiere mich auf einem guten Niveau." Beim Teamspringen am Samstag (15.01.2022) hatte der Siegsdorfer mit guten Sprüngen noch großen Anteil am zweiten Platz des DSV -Quartetts.

Freund von 14 auf 20

Severin Freund, verpasste es trotz guter Ausgangsposition, mit einer zweiten Top-15-Platzierung die formale Olympia-Qualifikation perfekt zu machen. Nach 129,5 Metern und Rang 14 im ersten Durchgang kam er im zweiten Durchgang nur auf 121 Meter und Rang 20.

Kos mit starker Aufholjagd

Bester aus dem Team der skisprungbegeisterten Gastgeber wurde Piotr Zyla als 17. Die größte Aufholjagd des Finals gelang dem Slowenen Lovro Kos, der sich mit 131 Metern von Rang 30 auf Platz 16 verbesserte. Für den bisherigen Weltcup-Gesamt-Dritten Halvor Egner Granerud aus Norwegen verlief der Nachmittag dagegen enttäuschend. Mit 127 und 122,5,Metern wurde er nur 25.

Leyhe, Paschke und Schmid scheiden aus

Ein deutsches Trio verpasste die das Finale sogar. Stephan Leyhe schied dabei mit 122,5 Metern äußert knapp aus. Als 31. fehlten dem Willinger nur 0,7 Punkte auf Rang 30.

Auch Pius Paschke konnte erneut keine Werbung für die eigene Olympia-Nominierung machen. Der Kiefersfeldener, der zu Saisonbeginn noch mit Top 20-Platzierungen glänzte und formal bereits die Qaulifikationskriterien erfüllt hat, verpasste mit 116,5 Metern und Rang 46 den zweiten Durchgang. Auch Constantin Schmid mit 121,5 Metern und Rang 37 musste beim Finale zuschauen.

Noch zwei Weltcups bis Olympia

Bis zu den Olympischen Spielen stehen für die Skispringer noch zwei Weltcups auf dem Programm. Vom 21. bis 23. Januar gastieren die Männer in Titisee-Neustadt, am letzten Januar-Wochenende (28. bis 30. Januar) kommt es zusammen mit den Frauen in Willingen zur Olympia-Generalprobe.

Dirk Hofmeister | Stand: 16.01.2022, 17:41