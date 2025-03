Erst Schnee, dann Wind Ski Alpin - Abfahrtsrennen in Sun Valley abgesagt Stand: 22.03.2025 21:14 Uhr

Das Finale des alpinen Ski-Weltcups in Sun Valley wird vom Wetter durcheinandergewirbelt. Die Abfahrtsrennen der Frauen und Männer mussten aufgrund der widrigen Windbedingungen abgesagt werden.

Das teilte der Weltverband FIS am Samstag (22.03.2025) kurz vor dem geplanten Start der Abfahrt der Männer mit. Zuvor hatte bereits starker Schneefall in der Nacht für eine Verzögerung des Starts gesorgt, weshalb die Rennen wegen " anhaltender Arbeiten an der Strecke " um mehrere Stunden nach hinten verschoben wurden. Außerdem sollte auf einer verkürzten Strecke gefahren werden.

Im Laufe des Tages machten dann auch noch starke Windböen im oberen Streckenteil Probleme. Der Start wurde zunächst erneut verschoben, ehe die Jury letztlich entschied, die Rennen trotz " aller Bemühungen " komplett abzusagen.

Kein Weltcup-Debüt für Junioren-Weltmeister Rösle

Aus deutscher Sicht wären Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann Kandidatinnen für einen Podestplatz gewesen. Aicher war zuletzt in Kvitfjell und La Thuile sensationell zu ihren ersten beiden Weltcupsiegen gefahren.

Routinier Romed Baumann und Junioren-Weltmeister Felix Rösle standen auf der Startliste bei der Abfahrt der Männer. Für Rösle wäre es der erste Weltcup-Start gewesen. Da beide Wettbewerbe nicht nachgeholt werden, sind auch die Entscheidungen im Abfahrtsweltcup gefallen.

Kristallkugeln für Odermatt und Brignone

Bei den Männern holt sich Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt wie schon im Vorjahr die kleine Kristallkugel für den besten Abfahrer und macht damit erneut den Disziplin-Hattrick perfekt. Der 27 Jahre alte Schweizer hatte zuvor bereits die Gesamtwertungen im Riesenslalom und Super-G gewonnen. Abfahrtsweltmeister Franjo von Allmen (Schweiz), der mit 83 Punkten Rückstand als Einziger noch eine Chance gehabt hätte, geht dagegen leer aus.

Auch bei den Frauen geht die kleine Kristallkugel an die Gesamtweltcupsiegerin. Die Italienerin Federica Brignone wäre mit einem Vorsprung von 16 Punkten vor der Österreicherin Cornelia Hütter und Teamkollegin Sofia Goggia (350) ins Rennen gegangen, hat durch die Absage den Sieg in der Gesamtwertung aber nun kampflos in der Tasche.

Super-G soll am Sonntag stattfinden

Wie Odermatt hat auch Brignone im Super-G und im Riesenslalom noch die Chance auf zwei weitere Kristallkugeln. Schon am Sonntag (ab 18 Uhr im Sportschau-Livestream) stehen die Entscheidungen im Super-G bei den Frauen und Männern an, ehe die Riesenslaloms am Dienstag und Mittwoch folgen. Die beiden Slaloms am Donnerstag bilden den Abschluss bei der Weltcup-Premiere im US-Bundesstaat Idaho.