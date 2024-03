Skifliegen DSV-Adler starten ohne Raimund in Planica Stand: 20.03.2024 12:11 Uhr

Für die deutschen Skispringer gilt es, in Planica eine Weltcup-Saison mit Höhen und Tiefen zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen. Philipp Raimund wird im "Tal der Schanzen" nicht mit dabei sein.

Stattdessen kehren Luca Roth und Felix Hoffmann in das deutsche Weltcup-Aufgebot zurück. Das Duo ersetzt am Wochenende beim Fliegen im Planica Raimund und Constantin Schmid, für die der Winter somit beendet ist. Raimund hatte zuletzt erklärt, er fühle sich nicht " selbstsicher " genug für die riesige Schanze in Slowenien.

Angeführt wird das deutsche Team von Andreas Wellinger, zudem nominierte Bundestrainer Stefan Horngacher Karl Geiger, Stephan Leyhe und Pius Paschke. Markus Eisenbichler hatte zuletzt auf einen möglichen ersten Saisoneinsatz in Weltcup verzichtet, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten.

Wellinger im Gesamt-Weltcup auf Platz drei

" Planica ist immer wieder ein Highlight der Saison. Zum einen Skifliegen, zum anderen Saisonabschluss auf einer Schanze, die ich sehr gerne mag, und an der ich schon richtig gut geflogen bin ", sagte Wellinger. Im "Tal der Schanzen" stehen ab Freitag zwei Einzelwettkämpfe und ein Teamspringen auf dem Programm.

Wellinger wird den Gesamt-Weltcup in jedem Fall als Dritter abschließen, was bereits als großer Erfolg gewertet werden kann. Die am vergangenen Sonntag in Vikersund beendete Raw-Air-Tour hatte er auf Platz sechs abgeschlossen.

Top- Skispringerinnen protestieren mit Verzicht

Auch die Frauen sind in Planica im Einsatz, absolvieren aber nur einen Wettkampf am Donnerstag auf der kleinen Schanze. Das DSV-Team wird von Weltmeisterin Katharina Schmid angeführt. " Ich freue mich, dass wir einen Wettkampf dazubekommen, für die drei, die im Laufe der Saison ausgefallen sind ", sagte Schmid.

Die Norwegerinnen Silje Opseth und Eirin Marie Kvandal verzichten auf die Reise nach Slowenien, weil sie sich mit dem Wettkampf am Donnerstag auf der kleinen Schanze abgespeist fühlen.

Zeitplan in Planica Tag Wettbewerb In der Sportschau Donnerstag, 21. März 10 Uhr: Qualifikation Einzelspringen, HS 240 Freitag, 22. März 15.30 Uhr: Einzelspringen, HS 240 Liveticker Samstag, 23. März 09.30 Uhr: Teamspringen, HS 240 Liveticker Sonntag, 24. März 09.30 Uhr: Einzelspringen, HS 240 Liveticker

Das deutsche Aufgebot in Planica

Männer: Karl Geiger (SC Oberstdorf), Felix Hoffmann (SWV Goldlauter Heidersbach), Stephan Leyhe (SC Willingen), Pius Paschke (SC Kiefersfelden), Luca Roth (SV Meßstetten), Andreas Wellinger (SC Ruhpolding)

Karl Geiger (SC Oberstdorf), Felix Hoffmann (SWV Goldlauter Heidersbach), Stephan Leyhe (SC Willingen), Pius Paschke (SC Kiefersfelden), Luca Roth (SV Meßstetten), Andreas Wellinger (SC Ruhpolding) Frauen: Selina Freitag (SG Nickelhütte Aue), Luisa Görlich (WSV 08 Lauscha), Agnes Reisch (WSV Isny), Anna Rupprecht (SC Degenfeld), Katharina Schmid (SC Oberstdorf), Juliane Seyfarth (WSC 07 Ruhla)