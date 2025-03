Weltcup in Vikersund Nika Prevc verbessert Weltrekord im Skifliegen Stand: 14.03.2025 13:51 Uhr

Nika Prevc aus Slowenien hat im norwegischen Vikersund den Frauen-Weltrekord im Skispringen auf 236 Meter verbessert.

Nach ihrem Sieg in Oslo am Donnerstag schaffte die 19 Jahre alte Doppelweltmeisterin am Freitag im Training sogar zweimal die neue Bestmarke. Prevc verbesserte den bisherigen Rekord der Norwegerin Silje Opseth aus dem Vorjahr am selben Ort um 5,5 Meter. Opseth war vor einem Jahr sogar auf 236,5 m gesegelt, bei der Landung aber gestürzt.

Ebenfalls am Donnerstag hatte sich Prevc vorzeitig erneut den Weltcup-Gesamtsieg gesichert. Selina Freitag als beste DSV-Athletin kam dabei nicht über Rang acht hinaus. Prevc ist die absolut dominierende Springerin dieses Winters - die vergangenen sieben Weltcups gewann sie, auch bei der WM in Trondheim holte sie in beiden Einzelwettbewerben Gold.

Deutsche noch nicht weiter als 200 Meter

Die Skiflugschanze in Norwegen ist prädestiniert für Weltrekorde, auch Nikas Bruder Peter (2015/250 m) und der aktuelle Rekordhalter Stefan Kraft aus Österreich (253,5 m) stellten ihre Bestmarken in Vikersund auf.

Die Frauen bestreiten am Samstag und Sonntag in Vikersund ihre einzigen zwei Skiflug-Wettbewerbe der Weltcup-Saison. Das Skifliegen der Frauen ist noch eine junge Disziplin. Offizielle Wettbewerbe gibt es erst seit 2023. Der deutsche Rekord liegt bei 198,5 m, aufgestellt von Katharina Schmid. Selina Freitag kam am Freitag im Training auf 198 m.