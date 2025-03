Raw-Air-Tour Selina Freitag verpasst Podest zum Auftakt Stand: 13.03.2025 14:07 Uhr

Die deutschen Skispringerinnen haben zum Auftakt der Raw-Air-Tour in Oslo nicht um den Tagessieg mitspringen können. Auch WM-Silbermedaillengewinnerin Selina Freitag gelang beim erneuten Triumph der Slowenin Nika Prevc nur ein guter Sprung.

Von Wolfram Porr

Der legendäre Skisprungbakken am Holmenkollen in Oslo war für die deutschen Skispringerinnen diesmal kein "Sehnsuchtsort". Beim ersten Springen der Raw-Air-Tour, die in diesem Jahr nur in Oslo in Vikersund ausgetragen wird, waren die DSV-Athletinnen chancenlos. Lediglich WM-Silbermedaillengewinnerin Selina Freitag (Aue) sprang beim Sieg der Slowenin Nika Prevc in die Top Ten.

Nika Prevc sichert sich auch die große Kristallkugel

Mit 115,0 und 119,5 Metern war Freitag an diesem Tag nicht bei den Besten dabei. Ihre Leistung reichte zu Rang acht. Den Tagessieg sicherte sich die derzeit alle überragende Springerin Nika Prevc aus Slowenien mit zwei Riesensätzen auf 131,0 und 130,0 m, die mit großem Vorsprung vorne lag und damit auch in der Gesamtweltcupwertung nicht mehr einzuholen ist.

Hinter Prevc landeten die Norwegerinnen Anna Odine Ström (+ 27,9 Punkte) und Eirin Maria Kvandal (+ 37,2) mit großem Abstand auf den Plätzen zwei und drei. Nach dem Skandal um die Sprunganzüge im norwegischen Männerteam schwang auch bei den Frauen ein gewisser Manipulationsverdacht mit. Die FIS hatte aber alle Norwegerinnen zugelassen.

Seyfarth solide - Schmid hadert mit Bedingungen

Von den weiteren DSV-Springerinnen konnte nur Juliane Seyfarth (Ruhla) ihre ansteigende Form bestätigen. Mit Sprüngen auf 112,0 und 115,5 m wurde sie in der Endabrechnung 14.. Nicht so gut lief es für Katharina Schmid (Oberstdorf), die allerdings deutlich schlechtere Bedingungen hatte als sie Konkurrenz, sowie Agnes Reisch (Isny), die die Plätze 18 und 24 belegten.

Agnes Reisch: "Kann nicht befreit springen"

"Das macht's mir natürlich nicht leichter" , sagte Schmid im ZDF zu den für sie schlechten Bedingungen. "Ich habe endlich wieder ein Gefühl, aber es ist schon zäh und man kann's nicht ändern."