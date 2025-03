Weltcup-Finale in Lahti Freitag stark - Prevc schreibt Skisprung-Geschichte Stand: 21.03.2025 16:31 Uhr

Selina Freitag hat beim Skisprung-Weltcup in Lahti geglänzt - aber die Geschichte des Tages lieferte mal wieder Ausnahmespringerin Nika Prevc.

Die Slowenin dominierte wie schon bei ihrem Sieg am Donnerstag und wie zum Großteil der Saison die Konkurrenz nach Belieben. Mit ihrem zehnten Sieg in Serie hat die Ausnahmeathletin mit ihren erst 20 Jahren nun sogar die Bestmarke der Japanerin Sara Takanashi egalisiert, die in der Saison 2015/16 ebenfalls zehnmal in Folge gewann.

Prevc landete ihren zweiten Sprung trotz klarer Führung mit atemberaubendem Vorsprung auf überragenden 133,5 Metern - selbst die Konkurrenz jubelte nach dieser Leistung im Ziel der Rekordsspringerin zu. 328,8 Punkte standen am Ende für sie zu Buche, Freitag auf Rang zwei brachte es auf 277,4 Punkte. Das Podium komplettierte mit Ema Klinec (274,4) die nächste Slowenin.

Schmid wird Fünfte

Sehr gut schlug sich am Freitag in Lahti auch Katharina Schmid, die mit zwei stabilen Sprüngen hervorragende Fünfte wurde und das Podium mit 270,1 Punkten nur um 4,3 Zähler verpasste. Schmid hatte zuletzt phasenweise so sehr ihre Form verloren, dass sie in dieser vorolympischen Saison sogar laut über einen Rücktritt nachdachte - vielleicht hat dieses Springen nun dazu beigetragen, doch noch weiterzumachen.

Kurz nach ihrem zweiten Sprung sagte Schmid dann auch im Sportschau-Gespräch: "Wenn ich mich weiter so gut fühle wie heute, dann denke ich auf jeden Fall, dass ich dabei bleibe." Platz 15 in Lahti ging an Juliane Seyfahrt, die auf 230,0 Punkte kam.

Pure Dominanz auch schon im ersten Durchgang

Schon im ersten Durchgang am Freitag war eine Riesenlücke zwischen Prevc und den Verfolgerinnen geklafft. Freitag war als Vorletzte der Startliste mit 115 Metern Weite auf Rang eins gesprungen, eine Minute später kam dann die Slowenin - und flog mit durch die Jury etwas korrigiertem Anlauf auf 128 Meter.

"Alle Podestplätze sind für mich nicht selbstverständlich" , hatte Freitag zuvor am Sportschau-Mikrofon gesagt. "Da steckt schon immer knallharte Arbeit dahinter." Die hat sich nun erneut ausgezahlt.