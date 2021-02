Zubic wird langsam zum Dauergast auf dem Podium. Mit einem Traumlauf im zweiten Durchgang verwies der Kroate den Führenden zur Halbzeit Mathieu Faivre auf dem zweiten Platz. Der Franzose kam mit einem Rückstand von 0,40 Sekunden ins Ziel. Dritter wurde Stefan Brennsteiner (+0,93 Sek.) - das erste Stockerl für den Österreicher.

Für Aufsehen sorgte der Franzose Alexis Pinturault. Der Gesamtweltcup-Führende verlor im zweiten Lauf bereits im oberen Streckenabschnitt einen Stock, fuhr dank überragender Körperbeherrschung mit dem anderen aber noch auf Rang vier.

Schmid fällt zurück

Alexander Schmid, der bei der WM in Cortina nah an der Bronzemedaille war, konnte nicht in den Kampf um die ersten Plätze eingreifen. Der 26-Jährige lag bei Halbzeit noch auf einem starken siebten Rang. Im Finaldurchgang ging der Allgäuer volles Risiko, zeigte im oberen Teil ein gutes Rennen. Ab dem Mittelteil lief dann jedoch nicht mehr viel. Schmid machte viele Fehler und ließ erneut viel Zeit liegen. Der Allgäuer fiel auf den elften Platz zurück (+2,15 Sek.).

Auch Stefan Luitz machte in seinen zwei Läufe zuviele Fehler. Immerhin konnte sich der 28-Jährige vom 18. auf den 14. Platz verbessern (+2,55 Sek.). Der dritte deutsche Starter, Bastian Meisen, schied aus.