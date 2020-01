Ski-Weltcup in Bansko/Bulgarien

Aggressivität, Konzentration und Eleganz - diese Mischung bekam einmal mehr keine so gut hin wie die 24-jährige US-Amerikanerin, die nach über einem Jahr mal wieder einen Super-G gewinnen konnte. Auf dem wieder anspruchsvollen und sehr drehenden Kurs war Shiffrin lediglich im Mittelteil nicht die schnellste. In allen anderen Streckenabschnitten fuhr sie der Konkurrenz einmal mehr davon.

Die größten Widersacher kommen in den Speeddisziplinen derzeit vornehmlich von den erneut starken Italienerinnen. Nach dem Dreifachsieg am Samstag in der Abfahrt fuhr Marta Bassino erneut aufs Podest. Mit nur 0,29 Sekunden Rückstand kam sie Shiffrin am nächsten. Pech hatte ihre Teamkameradin Federica Brignone: Den Sieg schon vor Augen, unterlief ihr nach zwei Zwischenbestzeiten kurz vor dem Ziel ein Fehler. Brignone stürzte und schied aus. Über Platz drei durfte sich nach langer Durststrecke die Schweizerin Lara Gut-Behrami (+ 0,70 Sekunden) freuen.

"Es war ein verrückter Lauf. Ich bin sehr aggressiv gefahren. Die Piste und die Kurssetzung war einfach perfekt für mich" , fasste eine erleichterte Mikaela Shiffrin im Zielraum das Geschehene zusammen. Insbesondere der Ausfall von Brignone beschäftigte sie noch sehr: "Bei Federica habe ich nochmal gezittert. Sie hat mich heute gefordert, war sehr schnell unterwegs. Ich hoffe, ihr ist nichts passiert."

Rebensburg enttäuscht - Weidle am Tor vorbei

Viktoria Rebensburg

Einen schwarzen Tag erwischten die deutschen Läuferinnen: Viktoria Rebensburg, bislang ja Führende im Super-G-Weltcup, kam mit der Strecke wie schon in den beiden Abfahrten zuvor nicht klar und häufte 1,73 Sekunden Rückstand auf Shiffrin an. Trotzdem reichte es für die zuletzt hart kritisierte 30-Jährige noch zu Rang zwölf. Die Führung im Disziplinenweltcup ist aber futsch - auch hier liegt nun Shiffrin vorne.

"Es ist ein brutal schwieriger Hang, ich habe die ganze Zeit nicht mein Gefühl gefunden. Der obere Teil war nicht rund und nicht flüssig. Unten war es besser, aber nicht das, was ich mir vorgenommen habe" , sagte Rebensburg in der ARD: "Ich muss das abhaken, mich erholen und gucken, dass ich nächstes Wochenende wieder fit bin. Es hilft, den Kopf freizukriegen. An etwas anderes zu denken und etwas anderes zu machen."

Für Kira Weidle, die in den Abfahrten keineswegs enttäuschte, kam diesmal nicht ins Ziel: Vor dem Zielsprung verlor die 23-Jährige etwas die Orientierung und verpasste danach ein Tor. Dafür sprang Veronique Hronek in die Bresche: Als letzte der 47 Starterinnen fuhr sie noch auf Rang 23 vor (+2,90). Michaela Wenig und Patrizia Dorsch verpassten dagegen mit 3,93 bzw. 3,96 Sekunden Rückstand die Top 30 und damit auch Weltcuppunkte.