Slalom in Madonna di Campiglio Straßer mit Podestchancen zur Halbzeit Stand: 08.01.2025 18:29 Uhr

Mit leicht angezogener Handbremse hat sich Linus Straßer beim Slalom in Madonna di Campiglio am Mittwoch (8.1.2025) in eine gute Ausgangsposition für das Finale gebracht. Einige der Favoriten sind im zweiten Durchgang nur Zuschauer.

Mit Startnummer 3 ging Linus Straßer ins Rennen. Nach drei Ausfällen in Serie fuhr er auf dem eng gesetzten Kurs mit der immer eisiger werdenden Piste nicht voll auf Angriff. Er war zwar im oberen Teil gut unterwegs, hatte aber noch einige Reserven für das Finale. Sein Rückstand auf den bis dato führenden Norweger Atle Lie McGrath betrug allerdings schon 0,76 Sekunden.

"Das war ein ganz stabiler Lauf. Wenn ich davor ein oder zwei bessere Ergebnisse gehabt hätte, dann fahre ich den Steilhang eine halbe Sekunde schneller runter" , erklärte er kurz danach am BR-Mikrofon: "Der Grad ist heute sehr schmal. Es ist eine Top-Ausgangsposition und da ist noch viel drin im zweiten Lauf."

Mehrere Favoriten kommen nicht ins Ziel

Es zeigte sich in der Folge, dass Straßer scheinbar die richtige Strategie wählte. Mit Clément Noël (Frankreich) und Timon Haugan (Norwegen) schieden zwei der bisherigen Saisonsieger nach Fahrfehlern schon im ersten Lauf aus. Auch der einmal mehr favorisierte Henrik Kristoffersen konnte die Zeit seines Landsmanns nicht angreifen. Der Weltcup-Führende leistete sich beim zweiten Übergang einen schweren Patzer und lag im Ziel auch noch deutlich hinter Straßer.

Von den ersten 15 Startern schoben sich lediglich der Schweizer Loic Meillard und Samuel Kolega aus Kroatien noch vor Straßer, der damit als fünftletzter Starter im zweiten Durchgang in den Hang auf der Canalone Miramonti geht. Auch Vorjahressieger Marco Schwarz aus Österreich, der in dieser Saison wegen Verletzungen noch nicht richtig in Tritt gekommen ist, fädelte relativ schnell ein und schied aus.

Tremmel, Meisen und Himmelsbach raus

Ähnlich erging es auch den weiteren deutschen Startern Anton Tremmel, Adrian Meisen und Fabian Himmelsbach. Sie alle erreichten nicht das Ziel und verpassten somit die mögliche Qualifikation für den zweiten Durchgang.