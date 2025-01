Weltcup in Madonna di Campiglio Slalom - Straßers Hoffnung auf die Nacht Stand: 07.01.2025 11:56 Uhr

Wende in Madonna di Campiglio? Der Skirennfahrer Linus Straßer erlebt eine schwierige Slalom-Saison. Der Auftakt in die "Wochen der Wahrheit" am Mittwoch (08.01.2025) in Italien muss deshalb schon fast klappen.

Linus Straßer streckte den rechten Zeigefinger in die Luft und kreiste unter dem riesigen Jubel der 30.000 Zuschauer auf seinen Skiern durchs Zielstadion von Schladming. Soeben hatte er die gesamte Weltelite auf die Plätze verwiesen, drei Tage nach dem Slalom in Kitzbühel auch das Flutlicht-Event von Schladming im Januar 2024 für sich entschieden. Schlicht "sensationell" , fand das der BR-Experte Rainer Schönfelder. Und ja, es waren damals Straßers bis heute stärksten Weltcup-Tage, als er durchs Zielstadion kurvte.

Wie gut, dass nun endlich wieder ein Flutlichtrennen ansteht für den deutschen Slalom-König. Am Mittwochabend fahren die stärksten Slalomfahrer in Madonna di Campiglio um Punkte (17.45/20.45 Uhr live im Stream in der ARD Mediathek). Nachtrennen liegen dem Athleten vom TSV 1860 München. Neben seinen Siegen in Schladming 2024 und 2022 war er in Madonna di Campiglio zuletzt Neunter 2023 und Dritter 2022.

Slalom-Kristallkugel für Straßer mittlerweile weit entfernt

Und diese Erfolgsserie ist durchaus wichtig - auch fürs Selbstverständnis vor dem Start in die Wochen der Wahrheit im Slalom. Denn seit dem Schladminger Feierabend hat sich nämlich ein bisschen was verändert in der Sportlerkarriere von Straßer: Die Erwartungen an den 32-Jährigen wurden immer größer, seine Erträge allerdings deutlich geringer.

Drei Mal ist er zuletzt ausgefallen in Gurgl, Val d'Isère und Alta Badia, eine derartig schwarze Serie war ihm zuletzt vor fünf Jahren widerfahren. So steht nur ein siebter Rang in Levi in diesem Winter bislang zu Buche. In die Saison startete Straßer noch als Anwärter auf die Kristallkugel als Slalom-Gesamtsieger im Weltcup. Doch die ist mittlerweile fast schon unerreichbar weit weg. Aktuell führt Henrik Kristoffersen mit 270 Punkten, Straßer hat als 25. 36 Zähler.

Rückhalt vom Bundestrainer Christian Schwaiger

"Ich zweifle keine Sekunde an Linus' Stärke" , sagte der Bundestrainer Christian Schwaiger der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn alles funktioniert, ist er einer der Schnellsten der Welt." Und: "Er hat in seiner Karriere ja auch schon öfter solche Situationen gehabt. Ausfälle, Einfädler, Krankheiten - er ist jedes Mal zurückgekommen." Kein Grund zur Panik, Straßer brauche "mal wieder ein solides Resultat. Das gibt Vertrauen und dann wird das schon" .

In der Tat gibt es ja gerade zwei Faktoren, die Straßer in Italien Hoffnung geben: einerseits seine bisherigen Leistungen - und andererseits die Wochen der Wahrheit.

Januar traditionell der Lieblingsmonat der Slalomfahrer

Denn im Januar, traditionell der Lieblingsmonat der Slalom-Asse, stehen nun mehr Slaloms an, als die gesamte Saison seit November bislang erlebt hat. Es wird sich also noch einiges drehen im Slalom-Klassement - auch aufgrund des starken Januars wurde Straßer im Vorjahr Zweiter hinter dem Österreicher Manuel Feller im Kampf um die Slalom-Kristallkugel.

Straßer hat sich dafür ganz besonders vorbereitet. Mit Trainingseinheiten auf eben jenem Ganslernhang, auf dem er im vergangenen Jahr in Kitzbühel triumphierte. Dort, wo der gebürtige Münchner einst als Kind auch das Skifahren gelernt hat.

Weihnachten war Straßer Skilehrer seiner Tochter

Zudem hat er sich über Weihnachten auch eine familiäre Auszeit genommen, aus der er zusätzliche Kraft schöpfen könnte: Er lehrte seiner kleinen Tochter das Skifahren, sie hat nun auch ihre ersten Skitage hinter sich - auf Instagram teilte er die Erfahrungen, Straßer hatte sichtlich Spaß. Familie, Frau und Tochter seien dann doch "tausendmal wichtiger" als das Skifahren hatte er vor kürzlich dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" erzählt.

Die Familie wird ihm nun auch Kraft für diese Wochen der Wahrheit geben: Nur vier Tage nach Madonna folgt schon das Gastspiel in Adelboden, eine Woche später steht Wengen an - und Straßers letztjähriger erfolgreicher Doppel-Auftritt in Österreich bildet den Januar-Abschluss: Kitzbühel und Schladming. Letzterer Slalom ist schließlich die Generalprobe für die Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm im Februar.

Nur Straßer und Tremmel haben Slalom-Weltcuppunkte gesammelt

Früher habe er "viel gegrübelt" und sich "zermartert, wenn es nicht so gut lief" , sagte Straßer kürzlich dem "Spiegel". "Heute weiß ich, dass die Jahre, in denen ich am meisten Arbeit und Energie in den Sport gesteckt habe, jene waren, in denen am wenigsten funktioniert hat. Ich musste erst im Kopf frei sein, um erfolgreich zu werden."

Die Leichtigkeit ist es, die Straßer auch in Madonna di Campiglio am Mittwoch wieder anstrebt. Neben ihm werden aus dem deutschen Team auch Fabian Himmelsbach, Adrian Meisen und Anton Tremmel an den Start gehen. Auch für sie geht es darum, endlich wieder Weltcup-Punkte zu sammeln. Die hat neben Straßer bislang nur Tremmel erwirtschtet. Auch das ist ein Missstand, der sich beim Deutschen Skiverband in den Wochen der Wahrheit im Januar ändern sollte.