Slalom in Val d'Isère Amiez führt, Straßer mit Podest-Chancen Stand: 15.12.2024 10:45 Uhr

Der franzose Steven Amiez führt nach dem 1. Lauf in Val d'Isère. Slalom-Ass Linus Straßer zeigt sich deutlich verbessert und kann das Podium noch angreifen.

Für die französischen Fans in Val d'Isère startete der Sonntag mit einer Hiobsbotschaft ihr Slalom-Star Clement Noel muss das Heimrennen nach seinem Sturz am Samstag auslassen. Der Franzose hatte bisher alle Slalom-Rennen des Winters für sich entschieden. Nun also die Chance für die restlichen Ski-Asse erstmals diese Saison ganz oben zu stehen.

Die deutschen Slalom-Hoffnungen lagen am Sonntag noch mehr auf Linus Straßer, als in den vorigen Rennen, nachdem sich das zweite deutsche Slalom-Ass Sebastian Holzmann das Kreuzband gerissen hat. Der Kitzbühel- und Schladming-Sieger ging als Dritter ins Rennen, zeigte mit neuem alten Material eine deutlich stärkere Leistung als in Gurgl, wo er den zweiten Durchgang verpasst hatte. Zwischenzeitlich lag er auf Rang zwei.

Straßer mit Fehler, Amiez lässt Franzosen hofffen

Doch die Leistungsdichte im Slalom ist groß, zudem hatte Straßer einen kleinen Fehler eingebaut und so wurde seine Zeit doch noch deutlich geknackt. Ganze 1,13 Sekunden schneller war der Franzose Steven Amiez, der mit einer fehlerfreien und engagierten Fahrt vor seinem Heimpublikum als Führender in den zweiten Durchgang geht.

Zu alter Stärke fand der Slalom-Weltcup-Sieger des vergangenen Winters Manuel Feller. Es war für ihn bisher eine Saison zum Vergessen - in vier Rennen, schied er viermal aus. Auf der "Face de Bellevarde", so nennt sich die Piste in Val d'Isère, war er in Durchgang eins der Drittschnellste. Der Norweger Henrik Kristoffersen geht als Zweiter ins Finale.

Auch Timon Haugan, Atle Lie McGrath und Loic Meillard waren am Morgen schneller unterwegs als Linus Straßer und so geht der Deutsche als zwischenzeitlich Siebter in den zweiten Lauf.

Schwarz-Comeback nach langer Leidenszeit

Vor knapp einem Jahr riss sich der Österreicher Marco Schwarz das Kreuzband, als er vor seinem Comeback stand bremste ihn ein Bandscheibenvorfall erneut aus. Jetzt meldet sich der Top-Slalom-Fahrer zurück - und wie. Er qualifiziert sich souverän als Zehnter für den zweiten Durchgang.