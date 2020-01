Feuz gewinnt legendäre Lauberhorn-Abfahrt - Dreßen starker Dritter

Schweizer Feiertag in Wengen: Beat Feuz hat das Weltcup-Rennen auf der legendären Lauberhorn-Abfahrt gewonnen. Nach 2012 und 2018 war es für den Eidgenossen der dritte Erfolg auf dieser Strecke. Der 32-Jährige, der nach seinem Fingerbruch immer noch mit einer Schiene unterwegs war, setzte in 1:42,53 Minuten die absolute Bestzeit. Zweiter wurde der Italiener Dominik Paris, den am Ende 0,29 Sekunden auf den Sieger trennten. Mit Startnummer fünf war der Deutsche Thomas Dreßen in die Spur gegangen und belegte am Ende Rang drei.

Dreßen "voll happy"

Thomas Dreßen

Die Strecke in Wengen, ansonsten die längste der Welt im alpinen Rennsport, war aufgrund starker Schneefälle in der Nacht verkürzt worden. Dreßen ging mit viel Speed in die Spur, fuhr bei den langgezogenen Kurven eine sichere Linie und hatte zwischenzeitlich in 1:42,84 Minuten die Bestzeit inne. Die konnte er dann nicht behaupten, dennoch ein toller Erfolg für den 26 Jahre alten Mittenwalder, der nach dem Sensationssieg in Lake Louis und Rang drei in in Gröden das nächste Zeichen setzte. "Minschkante und Canadian Corner waren nicht optimal. Ich hätte die Eier haben müssen, den Canadian Corner auf Zug zu fahren - da hab ich mich nicht getraut und hab Zeit liegen lassen. Trotzdem bin ich voll happy. Ich habe mir vorgenommen, von der Bewegung her das Ding mitzunehmen. Und das ist mir gelungen“, sagte Dreßen im Ziel.

Stand: 18.01.2020, 12:56