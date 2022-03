Die Ausgangsposition für die 30-Jährige aus Germering bei München erinnert an die bei den Olympischen Spielen in Peking: Lena Dürr geht als Führende in den entscheidenden Durchgang (ab 13.45 Uhr im Livestream auf sportschau.de). Mit Startnummer eins nutzte Dürr den Vorteil, auf einer jungfräulichen Piste ohne Rillen Vollgas geben zu können.

Ein perfekter Lauf war es allerdings nur bis zur zweiten Zwischenzeit. Kurz vor dem Ziel blieb Dürr dann an einem Tor etwas hängen und büßte ein paar Zehntelsekunden ein. Trotzdem kam keine der Topfavoritinnen an ihre Zeit (50,73 Sekunden) heran.

Kurze Zeitabstände: Nicht nur Vlhová jagt Dürr

Am nächsten kam der Deutschen Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhová, die Dominatorin des Winters in dieser Disziplin. 0,08 Sekunden beträgt der Rückstand der Slowakin, die am Freitag den Riesenslalom an gleicher Stelle gewinnen konnte und die im Kampf um den Gesamtweltcupsieg noch einmal Druck auf Mikaela Shiffrin ausübt.