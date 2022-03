Vlhová stürzt im Riesenslalom von Lenzerheide - Hector führt

Doch der Abstand zwischen den drei Skirennfahrerinnen, die bislang jeden Riesenslalom der Saison unter sich ausgemacht hatten, ist eng. Hector liegt mit 1:01,11 Minuten nur wenige Hundertstel vor Shiffrin (+0,11 Sekunden) und Worley (+0,16). Die nächste Konkurrentin, Meta Hrovat, hat über eine halbe Sekunde Rückstand auf das Trio.

Vlhová stürzt und fällt im Gesamtweltcup zurück

Shiffrin wird heute ihren Vorsprung im Gesamtweltcup weiter ausbauen. Ihre ärgste Konkurrentin, Petra Vlhová, war mit Startnummer zwei ins Rennen gegangen, hatte die Zeit von Shiffrin attackiert, lag vorne - doch verlor im Mittelteil die Haftung und stürzte. Die Slowakin lag vor dem Rennen 67 Punkte hinter der Gesamtweltcup-Führenden Shiffrin.

Keine DSV-Starterinnen

Eine DSV-Starterin ist beim Riesenslalom in Lenzerheide nicht an den Start gegangen. Kira Weidle, die am Samstag im Super-G noch den siebten Platz geholt hatte, setzt das heutige Rennen aus.

Quelle: raw