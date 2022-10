Ski-Weltcup in Sölden Auftakt gesichert, Premiere am Matterhorn gefährdet Stand: 13.10.2022 12:51 Uhr

Dem Auftakt des alpinen Ski-Weltcups steht nichts mehr im Wege. Der Internationale Ski-Verband (FIS) gab am Mittwoch (12.10.2022) grünes Licht für die Austragung der traditionellen Riesenslalom-Rennen der Frauen und Männer am 22./23. Oktober im österreichischen Sölden.

Zu wenig Schnee auf dem Matterhorn

Auf dem Gletscher liegt ausreichend Schnee für die ersten beiden Wettbewerbe. Ungewissheit herrscht dagegen über die folgenden Rennen. Am letzten Oktober-Wochenende wollen die Abfahrer erstmals auf der neuen Strecke am Matterhorn mit dem Start oberhalb von Zermatt/Schweiz und dem Ziel in Cervinia/Italien starten.

Allerdings ist die Strecke wegen Schneemangels noch nicht in einem rennfertigen Zustand. Ein Woche nach den Männern sollen auf der grenzüberschreitenden Strecke auch die Frauen zwei Abfahrten bestreiten.