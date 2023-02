Weltcup Umstrittener Alpin-Weltcup im Winterwunderland Stand: 24.02.2023 16:38 Uhr

Nach der Weltmeisterschaft ist vor dem Weltcup-Endspurt. Die Skirennläufer gastieren zum zweiten Mal in dieser Saison in den USA.

Viel Zeit zum Verschaufen blieb den alpinen Ski-Assen nicht. Nur wenige Tage nach dem letzten WM-Rennen ging es in den Flieger nach Übersee. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte findet ein Männer-Weltcup der Alpinen in Palisades Tahoe statt.

Wintersport-Fans dürfte der Ort eher als Squaw Valley bekannt sein. Erst vor zwei Jahren wurde das Skigebiet in Palisades Tahoe umbenannt, weil "Squaw" als rassistisch und frauenfeindlich gegenüber indigenen Frauen gilt. Am Samstag (19 Uhr im Ticker) ist ein Riesenslalom geplant, am Sonntag (19 Uhr im Ticker) dann der Slalom. Danach geht es weiter nach Aspen.

Odermatt auf historischen Wegen

Entscheidungen im Kampf um den Weltcup-Gesamtsieg werden noch nicht fallen. Weltmeister Marco Odermatt sitzt der Norweger Aleksander Aamodt Kilde im Nacken. Immerhin könnte Odermatt am Samstag im 14. Rennen in Folge im Riesenslalom auf dem Podium stehen. Das war vor ihm erst drei Athleten gelungen.

Marco Odermatt

Die Bedingungen im kalifornischen Ski-Ressort in der Sierra Nevada sind paradiesisch. Es hat in den letzten Tagen extrem viel geschneit, die Verhältnisse sind ideal. Zudem ist weiterhin reichlich Neuschnee angekündigt. Trotzdem gibt es einen faden Beigeschmack, schließlich ist es das zweite Mal in diesem Winter, dass der gesamte Skizirkus Richtung USA fliegt. Zu Saisonbeginn wird traditionell in Lake Louise und Killington gefahren. Statt von dort direkt nach Palisades Tahoe und Aspen weiterzufliegen, wurde der zweite Weltcup in Übersee vom Weltverband FIS auf das Saisonende gelegt.

Sonne lässt Schnee in Crans Montana schmelzen

Völlig andere Wetterbedingungen erwarten die Frauen, die in Crans Montana unterwegs sind. Nach der Abfahrt am Samstag (11 Uhr im Ticker) steht am Sonntag (11 Uhr im Ticker) ein Super-G auf dem Plan.

Die Organisatoren hoffen auf Minusgrade. Schönwetter und warme Temperaturen haben der Piste in den letzten Tagen zugesetzt. Am Donnerstag musste deshalb sogar das Training abgesagt werden. Das Abfahrtstraining am Freitag ging über die Bühne. Die Slowenin Ilka Stuhec war die Schnellste. Beste aus dem DSV-Team: Kira Weidle auf Rang sieben.

Wettkämpfe Crans Montana (SUI) Palisades Tahoe (USA) Sa., 11:00 Uhr: Abfahrt Frauen Sa., 19:00/22:15 Uhr: Riesenslalom Männer So., 11:00 Uhr: Super-G Frauen So., 19:00/22:15 Uhr: Slalom Männer

Aufgebote

Emma Aicher (SC Mahlstetten)

Kathrin Hirtl-Stanggaßinger (WSV Königssee)

Kira Weidle (SC Starnberg)

Anton Grammel (SC Kressborn)

Fabian Gratz (TSV Altenau)

Stefan Luitz (SC Bolsterlang)

Julian Rauchfuss (RG Burig Mindelheim)

Alexander Schmid (SC Fischen)

Fabian Himmelsbach (SC Sonthofen)

Sebastian Holzmann (SC Oberstdorf)

David Ketterer (SSC Schwenningen)

Linus Strasser (TSV 1860 München)