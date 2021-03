Lena Dürr, Alexander Schmid, Andrea Filser und Linus Straßer verabschieden sich bei strahlendem Sonnenschein mit einer ganz starken Leistung aus dem Team-Weltcup. Vor allem Andrea Filser überzeugte mit Siegen in jedem Duell. Am Ende stand Norwegen vor Deutschland und Österreich ganz oben auf dem Podest

Deutsches Quartett verliert im Finale knapp

Zum Auftakt des Finales fuhr Andrea Filser ungefährdet ihren dritten Sieg im dritten Duell ein. Linus Straßer hatte es dann aber mit dem norwegischen "Joker" Leif Kristian Nestvold Haugen zu tun. Nach spannendem Kampf ging dieser Punkt knapp an die Skandinavier.

Lena Dürr erwischte nicht ihren besten Tag. Nach zwei verlorenen Duellen lag sie auch gegen Kristin Lysdahl schnell zurück und hatte am Ende deutlichen Rückstand. Jetzt lag es an Alexander Schmid: Der 26-Jährige lieferte sich ein enges Rennen mit Sebastian Foss Solevaag. Am Ende kam er knapp vor dem Norweger ins Ziel, die Skandinavier gewannen aber dank der besseren Gesamtzeit in der Addition aller Finalläufe.

Den dritten Platz sicherte sich das Team des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) mit Franziska Gritsch, Fabio Gstrein, Katharina Huber und Adrian Pertl im kleinen Finale gegen Schweden. Dabei entschied Pertl den Kampf um das Podest erst im letzten Duell - mit einer starken Zeit.

DSV-Team mit knappen Duellen ins Finale

Sowohl im Viertelfinale als auch im Halbfinale war das deutsche Team über die beste addierte Zeit weitergekommen. Im Viertelfinale gegen Italien siegte Andrea Filser zum Auftakt gegen ihre Konkurrentin Nadia Delago. Nachdem Linus Straßer und Lena Dürr ihre Duelle dann knapp verloren hatten, musste Alexander Schmid liefern - das tat der 26-Jährige aber klar.

Deutschland gegen Österreich im Halbfinale

Im Halbfinale kam es dann zum großen Duell gegen den ÖSV: Lena Dürr verlor ihr Duell wie im Viertelfinale, doch Alexander Schmid setzte sich mit starkem Rhythmus und acht Hundertsteln Vorsprung gegen den Parallel-Spezialisten Adrian Pertl durch.

Anschließend fuhr Andrea Filser einen souveränen Erfolg gegen Katharina Huber ein. Straßer verlor seinen Kampf Mann gegen Mann dann zwar knapp. Doch das DSV-Team hatte in den addierten Zeiten knapp die Nase vorn.

Im zweiten Halbfinale - der Neuauflage des WM-Finales - hatten sich die Norweger knapp gegen Schweden durchgesetzt. Nach jeweils zwei Siegen in den Duellen zeigte Leif Kristian Nestvold Haugen einen ganz starken Lauf, bei dem er seinen Gegner Mattias Rönngren klar distanzierte. Schon im Viertelfinale hatte der "Schlussmann" der Norweger den Sieg gegen die USA klar gemacht.

Gastgeber Schweiz scheitert schon im Viertelfinale

Ein fühes Ende nahm der Wettbewerb für die Eidgenossen: Das Team aus Jasmina Suter, Justin Murisier, Camille Rast und Semyel Bissig schied gegen starke Schweden aus.

Es war der nächste Rückschlag in Lenzerheide für das Schweizer Team, dessen Kandidaten für den Gesamtweltcup - Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami - als Spezialisten in den schnellen Disziplinen wegen der abgesagten Speed-Rennen deutlich im Nachteil sind. Außerdem ist Wendy Holdener positiv auf Corona getestet worden und verpasst die letzten Wettbewerbe der Saison.

Der Modus: Frau gegen Frau, Mann gegen Mann

Beim Teamwettbewerb der Alpinen starten jeweils zwei Frauen und zwei Männer in parallel gesteckten Kursen gegeneinander. Das Team, das nach vier Duellen mehr Siege eingefahren hat, kommt eine Runde weiter. Steht es am Ende 2:2 werden die Zeiten der schnellsten Frau und des schnellsten Mannes addiert. Das Team, das am Ende die beste Gesamtzeit stehen hat, zieht als Sieger eine Runde weiter.