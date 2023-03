Slalom Youngster Braathen greift nach der ersten Kugel Stand: 19.03.2023 11:11 Uhr

Der Norweger Lucas Braathen kann beim Slalom-Finale die kleine Kristallkugel fix machen. Für Linus Straßer läuft es dagegen nicht so rund.

Die kleine Kristallkugel im Slalom ist die Einzige, die noch nicht vergeben ist. Die Entscheidung fällt zum Abschluss der Saison 2022/23 im letzten Rennen. Aussichtsreich führt der Norweger Lucas Braathen die Wertung mit 32 Punkten vor Henrik Kristoffersen an. Für Braathen wäre es die Erste, für Kristoffersen bereits die Vierte im Trophäenschrank. Eine kleine Chance können sich auch der Schweizer Daniel Yule und der Österreicher Ramon Zenhäusern (AUT) noch ausrechnen, dafür müssen die Norweger allerdings ordentlich patzten.

Braathen mit der Hand an der Kugel

Und danach sieht es nach dem ersten Lauf nicht aus. Braathen lies nichts anbrennen und pulverisierte die Zeit des Teamkollegen im ersten Lauf. 0,54 Sekunden sein Vorsprung auf Altmeister Kristoffersen.

Für die Führung reichte die furiose Fahrt trotzdem nicht. Zenhäusern kurvte die Bestzeit in den Schnee und positionierte sich 0,26 Sekunden vor dem 22-jährigen Braathen. Kommt aber nur an die Kugel, wenn die Norweger das Finale vermasseln. Dritter des Laufs ist Fabio Gstrein. Kristoffersen geht als fünftschnellster in die Entscheidung. Yules (+2,30 Sek./15.) Chancen sind nach einer durchwachsenen Fahrt dagegen nur noch minimal.

Linus Straßer ruckelt durch den Kurs

Linus Straßer, der im Saisonverlauf zweimal als Dritter auf dem Podest gestanden hatte, kam dagegen nicht fehlerfrei durch den Kurs. Mit Mühe brachte er den Lauf mit einem Rückstand von 2,14 Sekunden ins Ziel und ist 13..

Die Saison-Bilanz: Für den 30-Jährigen wäre deutlich mehr drin gewesen. Allerdings reihten sich zwischen Top-Fahrten immer wieder fehlerhafte Läufe, die einen Podiumsplatz kosteten.