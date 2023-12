Slalom in Madonna di Campiglio Noel führt nach dem ersten Durchgang - Straßer braucht Aufholjagd Stand: 22.12.2023 19:36 Uhr

Der Franzose Clement Noel führt nach dem ersten Durchgang beim Slalom in Madonna di Campiglio. Linus Straßer verpasste die Top Ten und braucht eine Aufholjagd im zweiten Lauf.

Clement Noel war der Schnellste im ersten Durchgang beim Slalom in den Dolomiten. Der Franzose überquerte in 47,96 Sekunden die Ziellinie und geht als Führender in den zweiten Lauf. Ihm folgt der Norweger Timon Haugan, der mit der hohen Startnummer 15 noch in die Spitzengruppe fuhr (+0,37). Damit war der Norweger auf die Hundertstel genauso schnell wie der Schweizer Loic Meillard, der das Rennen eröffnet hatte.

Straßer mit halber Sekunde Rückstand aufs Podest

Linus Straßer, der im letzten Jahr als Dritter aufs Podest gefahren war, erwischte keine optimale Fahrt. Der Mann vom TSV 1860 München fuhr zwar annähernd fehlerfrei, verpasste aber die schnellsten zehn Läufer (+0,97). Er geht als 14. in die Entscheidung, hat aber nur eine halbe Sekunde Rückstand aufs Podest. Im zweiten Durchgang ist für den 31-Jährigen noch Einiges drin.

Das gilt auch für zwei weitere Deutsche. Anton Tremmel verdrängte seinen Landsmann Sebastian Holtzmann (+1,34) und geht als 17. (+1,18) ins Finale. Fabian Himmelsbach schied aus.

Auch die Spitzengruppe trennt nicht viel. Die ersten sechs sind ebenfalls nur eine halbe Sekunde außeinander. Das Finale dürfte also spannend werden.