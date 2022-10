Ski Alpin Allrounderin Remme von Kanada nach Deutschland Stand: 19.10.2022 11:47 Uhr

Neues Gesicht bei den deutschen Ski-Alpin-Frauen: Roni Remme fährt künftig für Deutschland.

Die deutschen Alpin-Frauen bekommen eine podesterfahrene Verstärkung. Die gebürtige Kanadierin Roni Remme startet künftig für den Deutschen Ski-Verband. "Ich fühle mich geehrt und bin sehr aufgeregt, für Deutschland zu fahren" , erklärte die 26-jährige Remme auf Instagram.

Eine WM, zwei Mal Olympia, ein Weltcup-Podest

Allrounderin Remme stand in ihrer Karriere bisher in 65 Weltcuprennen am Start, war bei Olympia 2018 und 2022 und der Ski-Weltmeisterschaft 2019 dabei. Ihre beste Platzierung war Rang zwei beim Weltcup der Alpinen Kombination im Februar 2019. Zudem fuhr Remme, deren Großmutter Deutsche ist, drei weitere Male im Weltcup in die Top 10.

Beim Weltverband FIS wurde der Nationenwechsel bereits im Mai 2022 beantragt. Öffentlich wurde der Neuzugang im Deutschen Skiverband erst jetzt durch den Instagram-Post von Remme am 12. Oktober 2022.