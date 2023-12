Ski Alpin in Tremblant Vlhova führt im Riesenslalom - Shiffrin dicht dahinter Stand: 03.12.2023 18:19 Uhr

Beim Riesenslalom-Weltcup der Skirennfahrerinnen im kanadischen Tremblant hat Petra Vlhova ihren zweiten Sieg in diesem Winter vor Augen. Mikaela Shiffrin sitzt ihr aber dicht im Nacken. Auch DSV-Starterin Emma Aicher ist noch im Rennen.

Die Slowakin Vlhova führt nach dem ersten Durchgang am Sonntag (03.12.2023) mit 0,05 Sekunden hauchdünn vor Shiffrin aus den USA. Die erfolgreichste Skirennfahrerin aller Zeiten verlor auf dem Mittelteil der Piste die entscheidenden Hundertstelsekunden, hat im zweiten Durchgang (ab 20:15 im Sportschau-Liveticker) aber weiter alle Chancen auf ihren dritten Weltcup-Sieg in dieser Saison.

Gut-Behrami lauert - Aicher im Finale dabei

Auf Rang drei liegt derzeit Lara Gut-Behrami (+0,29 Sekunden), die das Rennen eröffnet hatte und auf der harten Piste zunächst auch gut durchkam. Kurz vor dem Ziel leistete sich die Schweizerin allerdings einen gröberen Fehler. Die Italienerin Marta Bassino hat als Vierte bereits eine knappe Sekunde Rückstand auf das Podest. Vortagessiegerin Federica Brignone leistete sich einen größeren Patzer und muss mit einem Rückstand von 1,22 Sekunden auf Fehler der Konkurrentinnen hoffen.

Emma Aicher, die aus deutscher Sicht erneut die Alleinunterhalterin spielt, war mit der späten Startnummer 51 ins Rennen gegangen. Und die 20-Jährige macht ihre Sache richtig gut. Vor allem im ersten Teil erwischte Aicher eine saubere Linie und brachte ihren Lauf sicher ins Tal. Mit Platz 24 schaffte sie es erstmals in diesem Winter in den Finaldurchgang.

Brignone-Sieg am Samstag

Brignone hatte am Samstag den ersten Riesenslalom am Fuße des Mont Tremblant in der kanadischen Provinz Quebec gewonnen. Die 33-jährige Olympia-Zweite aus Italien siegte in einem spannenden Rennen mit 0,21 Sekunden Vorsprung vor Vlhova. US-Superstar Shiffrin (+0,29) fuhr auf den dritten Platz. Aicher war im ersten Durchgang nach einem verpassten Tor ausgeschieden. Die beiden ersten Riesentorläufe des Winters hatte Gut-Behrami für sich entschieden.