Sportschau-Experte im Portrait Felix Neureuther - der Slalom-Spezialist, der für den Skisport kämpft Stand: 25.01.2024 14:39 Uhr

Slalom-Ass Felix Neureuther hat zwischen den Stangen begeistert. Jetzt engagiert sich der Experte der Sportschau für mehr Sport für Kinder und Veränderungen im Skisport.

Felix Neureuther ist der Sohn von Christian Neureuther und "Gold"-Rosi Mittermaier. Damit wurde ihm am 26. März 1984 das Skifahren quasi in die Wiege gelegt. Das erste Rennen gewann der Garmisch-Partenkirchener mit drei Jahren. Sein Weltcup-Debüt gab er 2003 in Kranjska Gora.

Es folgten 13 Einzel-Weltcupsiege, davon zwei auf dem prestigeträchtigen Ganslernhang in Kitzbühel. Er gewann elfmal im Slalom, einen Riesenslalom und ein Parallel-Rennen. Er nahm an sieben Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen (2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi) teil.

Zu den größten Erfolgen zählen sicher das WM-Gold mit der Mannschaft 2005 in Bormio und Silber im Slalom in Schladming 2013. Nach vielen Verletzungen beendete Neureuther im März 2019 seine aktive Karriere.

Neureuther scheut sich nicht vor Kritik

Der alpine Skizirkus beschäftigt Neureuther auch nach seinem Abschied. Er zeigt sich dabei immer wieder als kritischer Geist. Mit Blick auf die Zukunft des Skisports im Zeichen des Klimawandels übt er seit langem Kritik am Weltcup-Kalender, den er für nicht mehr zeitgemäß hält.

Auch beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) sieht er hinsichtlich der Vergabe von Winterspielen dringend Handlungsbedarf. Die IOC-kritische Dokumentation "Spiel mit dem Feuer - Wer braucht noch dieses Olympia?" hatte er 2022 mitgedreht. Und auch wenn es um die Sicherheit der Fahrer geht, äußert er seine Meinung.

Die aktuellen Entwicklungen, wie etwa die Bauarbeiten im September am Gletscher in Sölden sind aus seiner Sicht "für den Skisport eine Katastrophe."

Im Podcast Pizza & Pommes des BR diskutiert Neureuther regelmäßig über Themen aus der Welt des Sports, aber auch aktuelle gesellschaftliche Aufreger. In seiner Doku "Skifahren trotz Klinawandel?" sucht er nach Möglichkeiten, wie man effektiv dagegen steuern könnte.

Experte, Visionär, Kinderbuchautor

Neben seiner Tätigkeit als Sportschau-Experte und Podcaster bringt er als "Vorturner" den Sport direkt ins Wohnzimmer.

Denn Bewegung ist sein Herzensprojekt - besonders wenn es um Kinder geht. Um seine Erfahrungen als Profisportler an den Nachwuchs weiterzugeben, hat Neureuther eine Stiftung gegründet. Mit "Beweg Dich Schlau" will er sie im Kindergarten, Schule und Freizeit zu mehr Bewegung motivieren. Zudem ist er mit Bastian Schweinsteiger unter die Buchautoren gegangen. Auch mit seiner Frau Miriam schreibt er Kinderbücher.