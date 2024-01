Ski Alpin Zu warm: Abfahrten in Chamonix abgesagt Stand: 28.01.2024 11:28 Uhr

Erstmals seit 2016 hätten wieder Abfahrten im Ski-Weltcup in Chamonix stattfinden sollen. Doch nun mussten die Veranstalter absagen. Anders sieht es für den Slalom am Sonntag aus.

Sie hatten sich so sehr auf ein Abfahrts-Comeback gefreut in Chamonix am kommenden Wochenende. Doch nun teilte der Ski-Weltverband FIS mit: Wegen ungünstiger Wetterprognosen sind die beiden Weltcup-Abfahrten der alpinen Ski-Männer in Chamonix abgesagt worden.

Aktuell zu hohe Temperaturen und deswegen ungünstige Schneekonditionen lassen die zwei für kommenden Freitag und Samstag geplanten Events aus Sicherheitsgründen nicht zu.

Slalom in Chamonix findet statt

Erstmals seit 2016 hätten in dem französischen Wintersportort wieder Abfahrten stattfinden sollen. Laut Fis konnten für die zwei Termine keine Rennen an anderen Orten organisiert werden.

Der für nächsten Sonntag geplante Slalom von Chamonix - bei dem der Münchner Linus Straßer seinen dritten Weltcup-Sieg in Serie nach Kitzbühel und Schladming feiern will - soll dagegen wie geplant durchgeführt werden.