Fünfter Sieg im fünften Rennen: Paralympicssiegerin Forster weiter ungeschlagen 22.12.2023 17:06 Uhr

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster dominiert diese Saison weiterhin. Die 28-Jährige holte in Steinach ihren fünften Sieg im fünften Rennen.

Anna-Lena Forster ist weiterhin das Maß aller Dinge in dieser Saison. Die Paralympicssiegerin gewann in Steinach am Brenner beide Rennen in Super G und den abschließenden Riesenslalom und steht nach fünf Wettkämpfen bei sieben Siegen.

Zwei Weltcuporte fünf Siege für Forster

In St. Moritz hatte die Mono-Skifahrerin, die in der sitzenden Klasse antritt, zweimal jubeln dürfen. Ebenfalls überzeugen konnte Anna-Maria Rieder in der stehenden Klasse. Sie durfte sich über Platz zwei freuen. Zweimal verpasste sie als Vierte das Podium nur knapp.

Die frühere Paralympicssiegerin Andrea Rothfuss fuhr nach gesundheitlichen Schwierigkeiten im Sommer bei ihrer Saisonpremiere mit zwei fünften Rängen sowie einem sechsten Platz ihrer gewohnten Form noch etwas hinterher.