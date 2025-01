Slalom in Kranjska Gora Ljutic und Holdener vorn - Dürr rutscht aus Stand: 05.01.2025 10:45 Uhr

Deutschlands Slalom-Ass Lena Dürr scheidet früh aus - dagegen überrascht Emma Aicher als starke Fünfte nach Lauf eins. Zwei Fahrerinnen liegen zeitgleich vorne.

Eisig und glatt war die Skipiste in Kranjska Gora, in den vergangenen Tagen hatte es noch einmal geregnet - und so entstand noch eine kleine Eisschicht auf dem präparierten Schnee in Slowenien. Das war den Slalomläuferinnen am Sonntag (05.01.2024) durchaus bewusst, schon tags zuvor waren einige Skirennfahrerinnen beim Riesenslalom weggerutscht.

Und obwohl dieses Bewusstsein da war: So eine glatte Piste birgt einfach ihre Gefahren, ist schwieriger berechenbar. Diese Erfahrung musste auch die stärkste deutsche Slalomläuferin Lena Dürr am Sonntag machen. Schon nach dem achten Tor rutschte sie weg - und fiel aus. Es ist ein schmerzhafter Patzer, der nun ihre ganze Saison negativ beeinflussen kann, da in diesem Jahr der Kampf in der Gesamtwertung um die Slalom-Kristallkugel so eng wie lange nicht ist.

Dürrs Patzer könnte Auswirkungen auf Saison haben

Dürr lag vor dem Rennen als Zweite nur 20 Punkte hinter der Führenden Camille Rast. Am Sonntagnachmittag sind es womöglich schon 120 Punkte. Schließlich liegt die Schweizerin, die den Slalom von Killington gewann, erneut stark im Rennen. Als Dritte, gerade einmal 0,32 Sekunden hinter den beiden zeitgleichen Führenden Zrinka Ljutic uncd Wendy Holdener, geht sie ins Finale (ab 13 Uhr hier im Liveticker).

In das begleitet sie mindestens eine Deutsche. Emma Aicher, die am Vortag beim Sieg von Sara Hector 24. im Riesenslalom wurde, dürfte erneut als stärkste Deutsche ins Ziel von Kranjska Gora wedeln.

Aicher brilliert - Dürr lässt Worten keine Taten folgen

Schließlich hat Aicher einen bravourösen Lauf hingelegt. Bei den ersten Zwischenzeiten war sie gar die schnellste Läuferin, unten verlor sie dann noch ein paar Zehntel - und fuhr mit Startnummer 18 auf den respektablen fünften Rang vor (0,66 Sekunden zurück). Ihr winkt nun das beste Slalomergebnis der Karriere (bislang Rang sieben in Are im März 2024). Jessica Hilzinger muss mit einem Rückstand von 2,38 Sekunden noch um die Finalteilnahme bangen.

Dürr war am Samstag direkt hinter Aicher 25. geworden. Auch sie hatte sich deshalb eigentlich auf den Slalom gefreut: "Letztes Jahr war ich hier Zweite, deshalb habe ich da ganz gute Erinnerungen dran. Die Piste ist sensationell, die Stimmung ist gut. Es macht richtig Spaß, hier zu fahren" , sagte sie am Sportschau-Mikrofon. Das sah dann am Sonntag allerdings anders aus. Bereits am zweiten Tor baute sie einen kleinen Fehler ein, dann folgte das frühe Aus.

Holdener, Rast und Ljutic glänzen in Abwesenheit von Shiffrin

Gerade in dieser Saison tut das besonders weh. Denn die eigentlich stärksten Slalomfahrerinnen der Welt, die Vielgewinnerinnen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova, fallen beide noch verletzt aus. In die Bresche springen beim fünften Slalom des Winters nun aber vor allem Ljutic, Holdener und Rast. Dürr muss ihnen dabei zuschauen.