Riesenslalom in Val d'Isère Dominator zurück? Odermatt führt nach dem ersten Lauf Stand: 14.12.2024 10:18 Uhr

In seiner Paradedisziplin Riesenslalom konnte Marco Odermatt diese Saison noch nicht punkten. Klappt es in Val d'Isère? Nach Lauf eins schaut es gut aus.

Im Schneegestöber von Val d'Isère liegt Odermatt zur Halbzeit zwar knapp in Führung, aber sein Lauf war nicht so dominant und überlegen, wie man das aus dem vergangenen Winter kennt. Die Abstände im ersten Durchgang sind knapp und so bleibt es spannend für den zweiten Lauf, da haben noch viele Fahrer Chancen auf den Sieg, so auch der Deutsche Alexander Schmid.

Der Allgäuer war zwischenzeitlich sogar mit Bestzeit unterwegs, wirkte dann aber, vielleicht auch aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse, vorsichtiger und sammelte einen Rückstand von 1,15 Sekunden. Damit geht er voraussichtlich als 9. in den zweiten Lauf.

Knappe Abstände versprechen Spannung

Noch gefährlicher für Odermatt dürften allerdings Henrik Kristoffersen, Loic Meillard, Stefan Brennsteiner, Atle Lie McGrath und der Sieger des letzten Riesenslaloms in Beaver Creek, Thomas Thumler, werden. Sie alle haben weniger als eine Sekunde Rückstand auf das Schweizer Ausnahmetalent und in der bisherigen Saison im Riesenslalom deutlich mehr Punkte gesammelt als Odermatt.